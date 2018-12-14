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Житель Кемеровской области избивал малолетнюю дочь в попытке оградить от курения

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#семейное насилие
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Кемеровчанин заставил малолетнюю дочь взять в рот сигарету и избил, причем истязал подопечную злоумышленник регулярно. Бабушка, узнав об агрессии отца, обратилась в полицию.

В Кемерове предстал перед судом 31-летний вдовец, который в одиночку воспитывал 12-летнюю дочь. Как сообщает VSE42.RU, по данным следствия, в апреле отец заподозрил девочку в курении и решил в профилактических целях ее избить. При этом сигарет у дочери он не находил, характерный запах от нее также не исходил. Тем не менее злоумышленник регулярно применял жесткие методы воспитания, особенно когда выпивал.

– Он мог избить дочь первым, что попадало под руку: кабелем от телевизионной антенны, прутом. Иногда бил просто рукой. Так, установлен факт, когда якобы в воспитательных целях отец заставил девочку взять в рот сигарету, а сам ударил ее рукой по затылку, от чего потерпевшая ударилась лицом о стол, – рассказали изданию в региональном СУ СКР.

Девочка не выдержала издевательств и рассказала все бабушке, которая пожаловалась в полицию. В отношении отца возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Дочь теперь живет с родственниками, отца приговорили к трем годам условного срока. Решается вопрос о лишении кузбассовца родительских прав.
223
#семейное насилие
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