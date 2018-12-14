На американской станции в Антарктиде погибли два человека

В Антарктике на исследовательской станции Мак-Мердо погибли два человека. Об этом в четверг сообщил Национальный научный фонд США, отвечающий за финансирование науки и технологий. Инцидент произошел во вторник по местному времени на объекте, где расположен генератор.





Как информирует Национальный научный фонд США, рабочие проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения в здании, где расположен один из генераторов.



Пострадавших обнаружил пилот вертолёта, ожидавший, пока мужчины закончат работу.



Один из них скончался на месте, второй умер в клинике.



Национальный научный фонд США не склонен считать насильственной смерть двух техников на антарктической станции Мак-Мердо. Об этом заявил представитель структуры.



По его словам, по всей вероятности, во время осмотра энергооборудования произошел «некий инцидент или несчастный случай», - передает



Итоги расследования фонд сообщит позже.



Причины произошедшего устанавливаются. На станции США Мак-Мердо в Антарктиде в результате неустановленного инцидента погибли двое рабочих, отвечавших за пожарную охрану объектов.Как информирует Национальный научный фонд США, рабочие проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения в здании, где расположен один из генераторов.Пострадавших обнаружил пилот вертолёта, ожидавший, пока мужчины закончат работу.Один из них скончался на месте, второй умер в клинике.Национальный научный фонд США не склонен считать насильственной смерть двух техников на антарктической станции Мак-Мердо. Об этом заявил представитель структуры.По его словам, по всей вероятности, во время осмотра энергооборудования произошел «некий инцидент или несчастный случай», - передает Росбалт Итоги расследования фонд сообщит позже.Причины произошедшего устанавливаются.