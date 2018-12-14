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На американской станции в Антарктиде погибли два человека
В Антарктике на исследовательской станции Мак-Мердо погибли два человека. Об этом в четверг сообщил Национальный научный фонд США, отвечающий за финансирование науки и технологий. Инцидент произошел во вторник по местному времени на объекте, где расположен генератор.
Как информирует Национальный научный фонд США, рабочие проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения в здании, где расположен один из генераторов.
Пострадавших обнаружил пилот вертолёта, ожидавший, пока мужчины закончат работу.
Один из них скончался на месте, второй умер в клинике.
Национальный научный фонд США не склонен считать насильственной смерть двух техников на антарктической станции Мак-Мердо. Об этом заявил представитель структуры.
По его словам, по всей вероятности, во время осмотра энергооборудования произошел «некий инцидент или несчастный случай», - передает Росбалт.
Итоги расследования фонд сообщит позже.
Причины произошедшего устанавливаются.