Общество

36 минут назад

Разделять станет еще проще!

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#ЭкоПром-Липецк
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Разделять станет еще проще!

В Липецк пришла очередная партия контейнеров для раздельного сбора пластика. В ближайшее время 100 сетчатых контейнеров займут свои места на площадках липецких дворов. В ноябре региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» уже установил 100 желтых контейнеров для сбора пластика.

Проект по внедрению системы раздельного сбора реализует регоператор «ЭкоПром-Липецк», совместно с одним из крупнейших переработчиков вторсырья ГК «ЭкоТехнологии», при поддержке компании АО «Данон Россия». Собранный пластик будет направлен на переработку на Тверской Завод Вторичных Полимеров.

Внедрение системы раздельного сбора мусора поможет увеличить объем отправляемого на переработку вторсырья и снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду.

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501
#ЭкоПром-Липецк
1

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