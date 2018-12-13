58 минут назад
22 декабря у «Звездного» перекроют второстепенную дорогу
В администрации Липецка обсудили генеральную репетицию Нового года. Совещание с представителями профильных структур и правоохранительных органов провёл вице-мэр Евгений Павлов.
Евгений Павлов поручил руководителям профильных департаментов и управлений администрации организовать работу спортивно-игровых площадок, помочь с проведением конкурсов, обеспечить торговлю горячим чаем, выпечкой и сувенирной продукцией, а также благоустроить площадку. До 22 декабря территорию перед спорткомплексом должны убрать, обеспечить освещение и смонтировать иллюминацию.
Особое внимание будет уделено безопасности. Уже утром второстепенную дорогу, идущую вдоль территории спорткомплекса, перекроют. А площадь огородят. Попасть на праздник можно будет через контрольно-пропускные пункты. Следить за порядком будут сотрудники полиции и члены добровольных народных дружин. На случай ЧС и аварий организуют дежурство экстренных служб, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
помогите егерям!
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Ктулху