22 декабря у «Звездного» перекроют второстепенную дорогу

В администрации Липецка обсудили генеральную репетицию Нового года. Совещание с представителями профильных структур и правоохранительных органов провёл вице-мэр Евгений Павлов.

Репетиция главного зимнего праздника состоится 22 декабря – с 12.00 до 18.00 на площади у СК «Звёздный» будет проходить фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». Гостей ждёт немало сюрпризов – конкурсы, игры, выступления, парад сказочных персонажей. Новогодний салют – 14-минутный фейерверк – планируют запустить в 16.30 с крыши спорткомплекса. Завершит мероприятие дискотека – танцевать придётся на снегу, но организаторы заверяют, зажигательные миксы приглашённого диджея не дадут замерзнуть. Посмотреть полную программу можно здесь.



Евгений Павлов поручил руководителям профильных департаментов и управлений администрации организовать работу спортивно-игровых площадок, помочь с проведением конкурсов, обеспечить торговлю горячим чаем, выпечкой и сувенирной продукцией, а также благоустроить площадку. До 22 декабря территорию перед спорткомплексом должны убрать, обеспечить освещение и смонтировать иллюминацию.



Особое внимание будет уделено безопасности. Уже утром второстепенную дорогу, идущую вдоль территории спорткомплекса, перекроют. А площадь огородят. Попасть на праздник можно будет через контрольно-пропускные пункты. Следить за порядком будут сотрудники полиции и члены добровольных народных дружин. На случай ЧС и аварий организуют дежурство экстренных служб, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

