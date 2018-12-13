Общество

58 минут назад

22 декабря у «Звездного» перекроют второстепенную дорогу

3 851
#Новый год
1
22 декабря у «Звездного» перекроют второстепенную дорогу

В администрации Липецка обсудили генеральную репетицию Нового года. Совещание с представителями профильных структур и правоохранительных органов провёл вице-мэр Евгений Павлов.

Репетиция главного зимнего праздника состоится 22 декабря – с 12.00 до 18.00 на площади у СК «Звёздный» будет проходить  фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». Гостей ждёт немало сюрпризов – конкурсы, игры, выступления, парад сказочных персонажей. Новогодний салют – 14-минутный фейерверк – планируют запустить в 16.30 с крыши спорткомплекса. Завершит мероприятие дискотека – танцевать придётся на снегу, но организаторы заверяют, зажигательные миксы приглашённого диджея не дадут замерзнуть. Посмотреть полную программу можно здесь.

Евгений Павлов поручил руководителям профильных департаментов и управлений  администрации организовать работу спортивно-игровых площадок, помочь с проведением конкурсов, обеспечить торговлю горячим чаем, выпечкой и сувенирной продукцией, а также благоустроить площадку. До 22 декабря территорию перед спорткомплексом должны убрать, обеспечить освещение и смонтировать иллюминацию.

Особое внимание будет уделено безопасности. Уже утром второстепенную дорогу, идущую вдоль территории спорткомплекса, перекроют. А площадь огородят. Попасть на праздник можно будет через контрольно-пропускные пункты. Следить за порядком будут сотрудники полиции и члены добровольных народных дружин. На случай ЧС и аварий организуют дежурство экстренных служб, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
3 851
#Новый год
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

помогите егерям!

22 минуты назад
это же жеж надо - http://council.gov.ru/structure/persons/461/
ответить

007

36 минут назад
петровский мост открывайте еп вашу мать
ответить

Ктулху

37 минут назад
Прогноз погоды GisMeteo -21 днем -27 ночью. Круто, грейтесь чаем граждане, пока он не замёрз окончательно.
ответить

Еще в рубрике

В расписание муниципальных маршрутов №№9 и 26 внесены изменения
#транспорт
3
В расписание муниципальных маршрутов №№9 и 26 внесены изменения

сегодня, 16:31

Общество
ОГУП «ЛОКК» умирает как управляющая компания
#ОГУП ЛОКК
15
ОГУП «ЛОКК» умирает как управляющая компания

сегодня, 15:47

Общество
Мэрия Липецка намерена забрать себе долгострой
#долгострой
14
Мэрия Липецка намерена забрать себе долгострой

сегодня, 14:56

Общество
Комаров в общежитии скоро вытравят
#комары #ЖКХ #жалоба
2
Комаров в общежитии скоро вытравят

сегодня, 13:52

Общество
Бродячие собаки в «Университетском» разорвали сапоги на женщине
#собаки #жалоба #Университетский
93
Бродячие собаки в «Университетском» разорвали сапоги на женщине

сегодня, 13:36

Общество
В Липецке отметили День обезьян
#зоопарк
13
В Липецке отметили День обезьян

сегодня, 13:04

Общество