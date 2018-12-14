Накануне Нового года Сбербанк снижает ставки по кредитам и приглашает на выставку недвижимости

В преддверии Нового года Сбербанк снизил ставки и увеличил срок кредитования по потребительским кредитам. О праздничных акциях рассказала на брифинге заместитель управляющего Липецким отделением ПАО Сбербанк Елена Иноземцева.

В Сбербанке сложилась добрая традиция радовать клиентов новогодними акциями, вот и этот год не стал исключением. В рамках новогодней акции, которая продлится до 31 января 2018 года, снижение ставок по потребительским кредитам достигло двух процентных пунктов, а благодаря увеличению срока кредитования, клиенты могут позволить взять большую сумму с комфортными ежемесячными платежами.

"Накануне Нового года - нашего главного праздника - мы традиционно проводим промо-акцию по потребительским кредитам, чтобы у наших клиентов была возможность реализовать свои новогодние желания с меньшей платёжной нагрузкой, - отмечает Елена Иноземцева -. А поскольку помимо снижения процентной ставки в этот раз появилась ещё и возможность увеличения срока кредитования, то и платежи по кредитам будут ниже."

Подать заявку на потребительский кредит можно как в офисах банка, так и в веб-версии интернет-банка "Сбербанк-Онлайн" . На рассмотрение заявки уйдет максимум два дня, а участникам зарплатного проекта сотрудники Сбербанка перезвонят еще раньше.

Минимум временных затрат на походы в банк, скорость принятия решений и конкурентные ставки – это то, что отличает большинство продуктов Сбербанка. Например, интернет-сервис «ДомКлик»

позволяет выбрать квартиру, проверить чистоту сделки, получить ипотеку и оформить недвижимость в собственность, практически не выходя из дома. Требуется лишь один визит в банк, чтобы предоставить подлинники документов для получения жилищного кредита и подписать договор.

«Мы видим, что все больше липчан сегодня выбирают «ДомКлик» для приобретения жилья. Если в августе 2018 года на территории Липецкой области около 11% ипотечных кредитов оформлялось через онлайн-сервис, то в октябре 2018 года этот показатель составил уже 18%. Стоит отметить, что за 11 месяцев текущего года в нашем регионе недвижимость в кредит от ПАО Сбербанк приобрели почти 5 тысяч семей на общую сумму более 6 миллиардов рублей», — комментирует Елена Иноземцева.

В рамках брифинга Елена Иноземцева пригласила и на выставку недвидимости, которая состоится в ближайшую субботу 15 декабря в новом Центре ипотечного кредитования (ЦИК) Сбербанка с 11-00 до 14-00 по адресу: г.Липецк пр. Победы, 2. Это особый формат мероприятия, где строительные компании региона предложат интересные варианты новых квартир. Сотрудники банка подробно проинформируют о всех нюансах ипотеки и рассчитают график платежей по интересующим вас срокам и суммам кредита.

Ярмарка пройдёт на территории специализированного подразделения – Центра ипотечного кредитования Сбербанка, специалисты которого в любое удобное для Вас время бесплатно подберут варианты на первичном рынке недвижимости; помогут в оформлении ипотечного кредита, предоставив детальную консультацию, с расчётом графика погашения. Причём оформление кредита и сопровождение сделки проходит в формате «одного окна» с максимальными удобствами для приобретающих недвижимость.

И заключительная новость брифинга самая новогодняя: в трёх крупных торговых центрах Липецка Сбербанк выставил юных липчанок в образах Снегурочек, которые будут вручать новогодние сувениры всем, кто совершил покупки по карте на определённую сумму.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Реклама.



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