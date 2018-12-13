Антициклон с Арктики принесет похолодание и остановит снег

14 декабря территория Липецкой области окажется в тылу заполняющегося циклона, небольшой снег пройдет лишь местами, подморозит.

15 и 16 декабря усилится влияние арктического антициклона: осадки не ожидаются, резко похолодает. Среднесуточные температуры воздуха 14 декабря составят от 3 до 5 градусов мороза, что на 2 градуса выше климатической нормы, 15 декабря ожидается 7 градусов мороза, что около нормы, 16 декабря прогнозируется 13-14 градусов мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью и утром возможен туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.



День 14 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 27 градусов мороза.

