Общество

сегодня, 16:31

В расписание муниципальных маршрутов №№9 и 26 внесены изменения

3 732
#транспорт
1
В расписание муниципальных маршрутов №№9 и 26 внесены изменения
Департамент транспорта администрации города Липецка информирует о том, что с 17 декабря вносятся изменения в расписания муниципальных маршрутов №9 «Тех. университет – пл. П. Великого – ул. Воровского», №26 «28 микрорайон-НЛМК». Так, начиная с ближайшего понедельника, сократятся интервалы движения по маршрутам в часы «пик» и межпиковое время.

Изменения в расписание были внесены по результатам анализа обращений граждан, в том числе поступивших на сайт временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова,

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Кроме того, время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах  профильного департамента и  муниципальной  «ЛГТК».

 



3 732
#транспорт
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кирилл

5 минут назад
Часто "для улучшения транспортного обслуживания" с маршрута снимают 1-2 автобуса, как это было этим летом с 2, 12, 24, 24а. Надеюсь, с теперешними двуся маршрутами не то же самое сделают.
ответить

3ануда

41 минуту назад
Ой, как подлизнули...
ответить

привыкли

сегодня, 17:11
это "обычный режим" пипецкого транспорта, показать работу: остановки по 200 тысяч, смена/замена расписания движения, отмена/ввод остановок - а если расписание на картонках на остановках повесят - это просто респект! значит реально была движуха.
ответить

Еще в рубрике

22 декабря у «Звездного» перекроют второстепенную дорогу
#Новый год
3
22 декабря у «Звездного» перекроют второстепенную дорогу

57 минут назад

Общество
ОГУП «ЛОКК» умирает как управляющая компания
#ОГУП ЛОКК
15
ОГУП «ЛОКК» умирает как управляющая компания

сегодня, 15:47

Общество
Мэрия Липецка намерена забрать себе долгострой
#долгострой
14
Мэрия Липецка намерена забрать себе долгострой

сегодня, 14:56

Общество
Комаров в общежитии скоро вытравят
#комары #ЖКХ #жалоба
2
Комаров в общежитии скоро вытравят

сегодня, 13:52

Общество
Бродячие собаки в «Университетском» разорвали сапоги на женщине
#собаки #жалоба #Университетский
93
Бродячие собаки в «Университетском» разорвали сапоги на женщине

сегодня, 13:36

Общество
В Липецке отметили День обезьян
#зоопарк
13
В Липецке отметили День обезьян

сегодня, 13:04

Общество