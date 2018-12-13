сегодня, 16:31
В расписание муниципальных маршрутов №№9 и 26 внесены изменения
Изменения в расписание были внесены по результатам анализа обращений граждан, в том числе поступивших на сайт временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова,
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Кроме того, время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах профильного департамента и муниципальной «ЛГТК».
Кирилл
3ануда
привыкли