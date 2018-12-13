В расписание муниципальных маршрутов №№9 и 26 внесены изменения

Департамент транспорта администрации города Липецка информирует о том, что с 17 декабря вносятся изменения в расписания муниципальных маршрутов №9 «Тех. университет – пл. П. Великого – ул. Воровского», №26 «28 микрорайон-НЛМК». Так, начиная с ближайшего понедельника, сократятся интервалы движения по маршрутам в часы «пик» и межпиковое время.

Изменения в расписание были внесены по результатам анализа обращений граждан, в том числе поступивших на сайт временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова,

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Кроме того, время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах профильного департамента и муниципальной «ЛГТК» .