17-летняя студентка в Липецке осуждена на пять лет за закладки

Приговором Советского районного суда Липецка 17-летняя студентка одного из липецких колледжей признана виновной в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимая вместе со своей соседкой по квартире решилась на сбыт наркотиков через закладки. Через социальную сеть девушки вступили в предварительный сговор с неустановленным лицом. Им передавалась информация о месте получения крупной партии наркотиков, которые они разовыми дозами размещали в тайники-закладки.

О местах тайников они сообщали сообщнику, который выходил на контакт с потребителями.

В октябре 2017 года обвиняемые привезли из Москвы около 144 грамма героина для последующего сбыта, но были задержаны полицией.

При обыске по месту их жительства обнаружены 70 пакетиков с героином.

Часть наркотиков была изъята из уже подготовленных закладок.

В ходе следствия студенткам было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Совершеннолетняя участница преступления заключила досудебное соглашение со следствием и дала признательные и изобличающие других лиц показания.

Несовершеннолетняя подсудимая вину не признала, сославшись на оговор со стороны подруги.

Однако совокупность представленных стороной обвинения доказательств позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного ей обвинения.

Учитывая несовершеннолетний возраст подсудимой, мнение государственного обвинителя, суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии.