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17-летняя студентка в Липецке осуждена на пять лет за закладки
Приговором Советского районного суда Липецка 17-летняя студентка одного из липецких колледжей признана виновной в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимая вместе со своей соседкой по квартире решилась на сбыт наркотиков через закладки. Через социальную сеть девушки вступили в предварительный сговор с неустановленным лицом. Им передавалась информация о месте получения крупной партии наркотиков, которые они разовыми дозами размещали в тайники-закладки.
О местах тайников они сообщали сообщнику, который выходил на контакт с потребителями.
В октябре 2017 года обвиняемые привезли из Москвы около 144 грамма героина для последующего сбыта, но были задержаны полицией.
При обыске по месту их жительства обнаружены 70 пакетиков с героином.
Часть наркотиков была изъята из уже подготовленных закладок.
В ходе следствия студенткам было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.
Совершеннолетняя участница преступления заключила досудебное соглашение со следствием и дала признательные и изобличающие других лиц показания.
Несовершеннолетняя подсудимая вину не признала, сославшись на оговор со стороны подруги.
Однако совокупность представленных стороной обвинения доказательств позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного ей обвинения.
Учитывая несовершеннолетний возраст подсудимой, мнение государственного обвинителя, суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии.
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