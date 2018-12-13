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17-летняя студентка в Липецке осуждена на пять лет за закладки

12 2747
#наркотики
17-летняя студентка в Липецке осуждена на пять лет за закладки

Приговором Советского районного суда Липецка 17-летняя студентка одного из липецких колледжей признана виновной в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимая вместе со своей соседкой по квартире решилась на сбыт наркотиков через закладки. Через социальную сеть девушки вступили в предварительный сговор с неустановленным лицом. Им передавалась информация о месте получения крупной партии наркотиков, которые они разовыми дозами размещали в тайники-закладки.

О местах тайников они сообщали сообщнику, который выходил на контакт с потребителями.

В октябре 2017 года обвиняемые привезли из Москвы около 144 грамма героина для последующего сбыта, но были задержаны полицией.

При обыске по месту их жительства обнаружены 70 пакетиков с героином.

Часть наркотиков была изъята из уже подготовленных закладок.

В ходе следствия студенткам было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Совершеннолетняя участница преступления заключила досудебное соглашение со следствием и дала признательные и изобличающие других лиц показания.

Несовершеннолетняя подсудимая вину не признала, сославшись на оговор со стороны подруги.

Однако совокупность представленных стороной обвинения доказательств позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного ей обвинения.

Учитывая несовершеннолетний возраст подсудимой, мнение государственного обвинителя, суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии.

12 2747
#наркотики

Комментарии (12)

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Деймос

16 минут назад
Воронини проснись!!! Хватит по кабакам да баням ездить
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Вася Рогов

25 минут назад
наверно наркоконтролю % не платила с продаж вот и решили палку срубить
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112

30 минут назад
Так и надо.
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гость

36 минут назад
Заставить жрать их все эти закладки!!
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Я

42 минуты назад
А за утопление ребенка 3 года условно. Кто б-ь эти сроки придумывал, обкурившись что ли был?
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Примитивному

сегодня, 16:58
Примитивный как дерево, ты есть примитивное. Дерево. Дуб недотраханный. Наркота это грязные деньги . ДЭбило.
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Примитивный как дерево

сегодня, 16:48
Мусора крышуют сами, по другому не скажешь!Какое имеет значение кто кого крышует?Если ты сам не употребляешь наркоту,не продаешь,не покупаешь,ничего не делаешь такого,то какая тебе разница кто чего и как крышует?Тебя кто-то заставляет колоться,нюхать?Или ТВ шёл по улице,а тебя поймали,посадили на иглу держа в клетке,а потом ТВ вышел оттуда наркоманом?Хватит уже хер...ню городить!Отвечай сам за СВОИ действия и некуй с больной головы на здоровую.И заодно посетил психиатра,у тебя проблемы с развитием.
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Мусора крышуют сами

сегодня, 16:37
Так и надо всех их кто торгуют смертью твари травят молодежь , а вышли ли Мусора на самых главных барыг или сами же крышуют их . В нашем городе это точно есть .
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Чача

сегодня, 16:33
С*кины детки.... Слишком много хочется и, конечно, СРАЗУ....
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Виктория "vrednayavika" Муданцева

сегодня, 16:31
лучше бы сасала! все полезней и * всегда
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