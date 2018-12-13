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Захарова предупредила о провокации Украины в Донбассе
Украинские власти, воспользовавшись режимом военного положения, могут осуществить наступление на мариупольском направлении в Донбассе. Об этом 13 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией", - информировала дипломат.
По ее словам, для осуществления боевых задач планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку. "Пополнение ее сил осуществлялось средствами Вооруженных сил Украины в течение последних месяцев, о чем, кстати, неоднократно сообщалось Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, - обратила внимание дипломат. - Только в период с 1 по 7 декабря наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники".
Захарова отметила, что обострение ситуации в Донбассе даст украинскому лидеру Петру Порошенко повод для отмены президентских выборов, намеченных на 31 марта 2019 года. "По замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации [в Донбассе] необходимо президенту Украины Петру Порошенко как воздух, чтобы попытаться удержать неуклонно снижающийся рейтинг накануне выборов, - сказала Захарова. - Кроме того, резкое обострение ситуации в Донбассе даст Порошенко повод для продления военного положения вплоть до отмены президентских выборов".
Захарова также заявила, что Москва примет ответные меры, если Киев не обеспечит безопасность российских дипломатов на Украине. Как сообщила дипломат, недавно в базу сайта "Миротворец" были внесены два работающих на Украине российских дипломата, что "ставит под угрозу их безопасность".
"Призываем украинские власти строго выполнять положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части, касающейся защиты сотрудников дипломатических и консульских представительств, - подчеркнула Захарова. - У нас есть возможность отвечать на подобные вещи. И это будет сделано, если в отношении российских дипломатических представительств или дипломатов не будут приняты соответствующие меры по обеспечению их безопасности".
"В Киеве должны понимать, что они заигрались. И что все, что делается в отношении российских дипломатических представительств и российских дипломатических сотрудников, просто так с рук им не сойдет", - указала дипломат.
В этой связи Захарова также обратила внимание на опубликованные Службой безопасности Украины информационные буклеты, призванные продемонстрировать якобы причастность Москвы к дестабилизации ситуации в этой стране. "Это было сделано специально, это сознательный фейк", - заявила она.