В России

59 минут назад

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

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Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Официальный представитель МИД Словакии Борис Гандел отказался комментировать объявление Россией персоной нон-грата словацкого военного дипломата.

Москва объявила словацкого военного дипломата персоной нон грата, он должен покинуть Россию в течение двух суток, - сообщила РИА-Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

Послу Словакии вручена соответствующая нота, - добавила она.

Как отметила Захарова, это стало ответом на высылку словацкими властями представителя военного атташата посольства России в Братиславе.

По утверждению премьер-министра страны Петера Пеллегрини, дипломат занимался сбором данных о Словакии и НАТО.

Это не первый случай высылки российский дипломатов. Так, в начале июля Греция обвинила двух сотрудников российской дипмиссии в попытках сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников, еще двум запретили въезд в страну.
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