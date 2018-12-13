59 минут назад
Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата
Официальный представитель МИД Словакии Борис Гандел отказался комментировать объявление Россией персоной нон-грата словацкого военного дипломата.
Послу Словакии вручена соответствующая нота, - добавила она.
Как отметила Захарова, это стало ответом на высылку словацкими властями представителя военного атташата посольства России в Братиславе.
По утверждению премьер-министра страны Петера Пеллегрини, дипломат занимался сбором данных о Словакии и НАТО.
Это не первый случай высылки российский дипломатов. Так, в начале июля Греция обвинила двух сотрудников российской дипмиссии в попытках сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников, еще двум запретили въезд в страну.