Спорт

57 минут назад

На стадионе «Металлург» в этом году обойдутся без катка

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#Каток #массовое катание #"Металлург" #реконструкция
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На стадионе «Металлург» в этом году обойдутся без катка

Реконструкция арены, которая завершилась, на самом деле продолжается

Несмотря на завершение основного этапа реконструкции стадиона «Металлург», каток на спортивной арене в этом году заливать не будут. Эту информацию GOROD48 подтвердил директор стадиона Александр Домнышев.

Как удалось выяснить нашему агентству, основной причиной отказа от массового катания на главном спортивном объекте Липецкой области стало то, что внутри стадиона... еще продолжаются ремонтные работы. Несмотря на то, что стадион был официально открыт еще в сентябре, недоделок набралось немало, и за зиму строитель планируют устранить большую часть из них. Любителям же здорового образа жизни придется искать площадку для искрометных ледовых прогулок в других местах.

Напомним, что самый популярный каток в Липецке прекратил свою работу в 2016 году в связи с началом реконструкции стадиона.

5 603
#Каток #массовое катание #"Металлург" #реконструкция
1

Комментарии (5)

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правильные теги

29 минут назад
#все_через_жопу
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ёпт

31 минуту назад
до весны всё там делается, если плитку укладывают в мороз и снег
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макс

33 минуты назад
Не нужен он там пусть лучше делают каток каждый год у Звездного!
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Петя

35 минут назад
На комсомольском пруду отличную замену сделали!!!!!
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всё нормально

41 минуту назад
строители всё доделают ... это обычное дело .
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