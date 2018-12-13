сегодня, 11:32
В Турции при крушении поезда погибли 9 и пострадали более 40 человек
Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что при сходе скоростного поезда с рельсов в Анкаре погибли 9 человек, еще 43 получили ранения.
Количество погибших в результате столкновения поездов в Анкаре возросло до 9, - передает РЕН-ТВ.
Утром в четверг произошло столкновение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью, с локомотивом. С рельсов сошли два вагона поезда. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и 43 получили ранения.
Посольство РФ в Анкаре выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России.
"Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МЧС РФ и следим за ситуацией в Турции. Никакой информации о том, что среди пострадавших пассажиров скоростного поезда, потерпевшего крушение, есть российские туристы, в Ростуризм не поступало", - сказал собеседник.