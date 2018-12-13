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В Турции при крушении поезда погибли 9 и пострадали более 40 человек

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#Крушение поезда в Анкаре
В Турции при крушении поезда погибли 9 и пострадали более 40 человек

Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что при сходе скоростного поезда с рельсов в Анкаре погибли 9 человек, еще 43 получили ранения.

Федеральное агентство по туризму не располагает сведениями о том, что среди пострадавших при крушении скоростного поезда в Анкаре были российские туристы, - сообщили РИА-Новости в пресс-службе ведомства.

Количество погибших в результате столкновения поездов в Анкаре возросло до 9, - передает РЕН-ТВ.

Утром в четверг произошло столкновение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью, с локомотивом. С рельсов сошли два вагона поезда. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и 43 получили ранения.

Посольство РФ в Анкаре выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России.

"Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МЧС РФ и следим за ситуацией в Турции. Никакой информации о том, что среди пострадавших пассажиров скоростного поезда, потерпевшего крушение, есть российские туристы, в Ростуризм не поступало", - сказал собеседник.
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#Крушение поезда в Анкаре

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