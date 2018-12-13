Торговые сети сделали больше 27% всего оборота розничной торговли

27,2% всего оборота розничной торговли Липецкой области пришлись на торговые сети. Это чуть меньше, чем в целом по стране (29,9%) и по Центральному федеральному округу (31,7%). Такие данные приводит Росстат в исследовании торговли в регионах России.

Доля продаж в торговых сетях росла с 2009 по 2013 годы — с 19,4% до 23,2%, затем, в 2014 году произошло небольшое падение до 22,5%, после чего вновь отмечался рост. Самые высокие доли продаж отмечались в Санкт-Петербурге, где торговые сети сделали 58,2% всей розницы, Ленинградской области (49,6%) и Карелии (43,4%). Самыми непопулярными покупки в сетевых магазинах оказались в Дагестане (0,7%), Ингушетии (2,3%), Чечне (2,8%) и Сахалинской области (5,7%).

Через интернет липчане делают всего 0,2% покупок — эта доля розничных продаж остается неизменной с 2014 года. По России виртуальные магазины приносят 1,3% объема розничных продаж. Больше всего тратят ша интернет-шоппинг жители Новосибирской области (4,8%), Москвы (3,1%), Московской области (2,9%), Хабаровского края (1,9%). Менее 0,1% оплачивали через сеть жители Калмыкии, Севастополя, Дагестана, Чечни, Бурятии, республики Саха (Якутия).

Росстат также подсчитал обеспеченность населения торговыми площадями современных форматов — магазинами самообслуживания с широким ассортиментом товаров и дополнительными сервисами для покупателей на своей территории (банкоматами, парковкой, туалетами, кафе, аптеками и пр.). В Липецкой области на каждые тысячу жителей приходится 359,1 кв. метров таких площадей — за год этот показатель вырос на 65 кв. метров на тысячу человек. Самыми обеспеченными современными магазинами оказались жители Ханты-Мансийского автономного округа (480,3 кв. метра), Москвы (455,1 кв. метров), Московской и Костромской областей (по 464,6 кв. метров), меньше всего их приходилось на жителей Ненецкого автономного округа (11,4 кв. метра на тысячу жителей), Ингушетии (19,2 кв. метра), Дагестана, Северной Осетии-Алании (по 20,4 кв. метра).

В целом оборот розничной торговли в Липецкой области составил за 2017 год 236 980,3 млн. рублей, или 205 тыс. рублей в расчете на душу населения.