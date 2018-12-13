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Австрийская полиция обвинила российскую сборную по биатлону в нарушении антидопинговых правил
Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что накануне второго этапа Кубка мира по биатлону в расположение сборной России в Хохфильцене ворвалась австрийская полиция и обвинила девятерых людей в нарушении антидопинговых правил.
В ночь на четверг телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что австрийская полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года ряду российских биатлонистов и тренеров, среди которых олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Также в списке присутствуют олимпийский чемпион в эстафете Алексей Волков, биатлонистка Ирина Старых, бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов. Позднее Губерниев в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил, что в четверг указанные спортсмены и сотрудники сборной должны будут дать объяснения полиции.
Источник, знакомый с ходом дела и находящийся в настоящий момент в Хохфильцене, подтвердил информацию о визите полиции в расположение сборной. При этом собеседник агентства отметил, что ни один обвиняемый не задержан, в Хохфильцене, по информации источника, в настоящее время находятся Гараничев, Логинов, Старых и Топычканов.
"Допрос состоится после гонки", - сообщил источник.
На чемпионате мира 2017 года российские биатлонисты завоевали одну золотую (мужская эстафета) и одну бронзовую медали (смешанная эстафета). В составе сборной России выступали Шипулин, Гараничев, Логинов, Волков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова и Светлана Слепцова.