В России
48 минут назад
В столичном Театре сатиры нашил труп
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В здании Московского академического театра сатиры найдено тело мужчины.
Тело мужчины обнаружено в здании Театра сатиры в центре столицы, - сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры по адресу: Триумфальная площадь, д. 2 без признаков насильственной смерти», - рассказали в ведомстве.
По словам источника, в театре скончался мужчина 1970 г. рождения. По данному факту полиция ведет проверку.
«В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры по адресу: Триумфальная площадь, д. 2 без признаков насильственной смерти», - рассказали в ведомстве.
По словам источника, в театре скончался мужчина 1970 г. рождения. По данному факту полиция ведет проверку.
135