В России

48 минут назад

В столичном Театре сатиры нашил труп

135
#Театр сатиры
В столичном Театре сатиры нашил труп

В здании Московского академического театра сатиры найдено тело мужчины.

Тело мужчины обнаружено в здании Театра сатиры в центре столицы, - сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры по адресу: Триумфальная площадь, д. 2 без признаков насильственной смерти», - рассказали в ведомстве.

По словам источника, в театре скончался мужчина 1970 г. рождения. По данному факту полиция ведет проверку.
135
#Театр сатиры

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#недвижимость
Спрос и цены на коммерческую недвижимость в России упали на 6%

сегодня, 07:44

В России
#торговля
Россияне увеличили траты на детские товары

сегодня, 07:39

В России
В Госдуму внесен закон о штрафах за фейки
#Госдума #закон #штраф
В Госдуму внесен закон о штрафах за фейки

вчера, 15:58

В России
Госдума приняла закон о любительском рыболовстве
#Госдума #рыболовство #закон
Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

вчера, 15:47

В России
Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля
#Инфляция #курс
1
Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля

вчера, 13:18

В России
Следствие сообщило о задержании еще одного члена банды Басаева
#Банда Басаева
Следствие сообщило о задержании еще одного члена банды Басаева

вчера, 11:20

В России