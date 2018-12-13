Происшествия

56 минут назад

Липчанин признан виновным в угрозе убийством родителям

2 535
#угроза убийством
Липчанин признан виновным в угрозе убийством родителям
Приговором мирового судьи неоднократно судимый за преступления против личности 30-летний липчанин признан виновным в угрозе убийством своим родителям (ч.1 ст.119 УК РФ).

Примечательно, что за аналогичное преступление он уже был судим в августе текущего года.

Как установлено материалами уголовного дела, вечером 5 сентября подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения поссорился с матерью. Схватив на кухне нож и размахивая им перед лицом матери, подсудимый недвусмысленно выразил свое намерение словами «Сейчас убью!».

Зная агрессивный характер сына, женщина реально восприняла угрозу.

Спустя всего два дня, подсудимый под влиянием алкоголя затеял ссору с отцом, замахнувшись на него табуретом и выкрикивая угрозы убийством.

Дебошира утихомирили работники полиции.

В ходе следствия подсудимый полностью признал вину, мотивируя свое поведение употреблением спиртного.

Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
2 535
#угроза убийством

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

=

30 минут назад
заботливый сын,хотел избавить пенсионный фонд от нагрузки
ответить

липчанка

48 минут назад
Что ни новость на портале, все - бред сумасшедшего! В Липецке нормальные новости случаются?
ответить

Еще в рубрике

На улице Лесной столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес»
#авария #ДТП
11
На улице Лесной столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес»

сегодня, 08:38

Происшествия
Липецкая пенсионерка отдала мошенникам миллион
#мошенничество
15
Липецкая пенсионерка отдала мошенникам миллион

сегодня, 08:25

Происшествия
Под Липецком легковушка опрокинулась в кювет после столкновения
#Авария #ДТП
6
Под Липецком легковушка опрокинулась в кювет после столкновения

вчера, 13:04

Происшествия
Протаранивший семь легковушек автобус, понесло по скользкой дороге
#гололед #авария #ДТП
61
Протаранивший семь легковушек автобус, понесло по скользкой дороге

вчера, 10:34

Происшествия
Мужчина воровал сумки покупательниц в гипермаркете
#кража
10
Мужчина воровал сумки покупательниц в гипермаркете

вчера, 10:26

Происшествия
В Липецке пассажирский автобус протаранил семь автомобилей
#авария #ДТП
40
В Липецке пассажирский автобус протаранил семь автомобилей

вчера, 08:53

Происшествия