Липчанин признан виновным в угрозе убийством родителям

Приговором мирового судьи неоднократно судимый за преступления против личности 30-летний липчанин признан виновным в угрозе убийством своим родителям (ч.1 ст.119 УК РФ).



Примечательно, что за аналогичное преступление он уже был судим в августе текущего года.



Как установлено материалами уголовного дела, вечером 5 сентября подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения поссорился с матерью. Схватив на кухне нож и размахивая им перед лицом матери, подсудимый недвусмысленно выразил свое намерение словами «Сейчас убью!».



Зная агрессивный характер сына, женщина реально восприняла угрозу.



Спустя всего два дня, подсудимый под влиянием алкоголя затеял ссору с отцом, замахнувшись на него табуретом и выкрикивая угрозы убийством.



Дебошира утихомирили работники полиции.



В ходе следствия подсудимый полностью признал вину, мотивируя свое поведение употреблением спиртного.



Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

