В России

сегодня, 07:39

Россияне увеличили траты на детские товары

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#торговля

Родители увеличили расходы на игрушки. 

«Известия» проанализировали сведения оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», получающего фактуру напрямую от онлайн-касс магазинов.

За последний месяц средний чек на игрушки в России вырос на 16% и составил 1060 рублей. А за последний год расходы граждан на данные товары стоимостью не выше 1 тыс. рублей увеличились на 10–17%. При этом траты на сладости к Новому году повысились еще сильнее.

Президент Ассоциации индустрии предприятий детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина также отметила рост активности покупателей по сравнению с прошлым годом. При этом, по ее словам, цены на игрушки не повышались. Однако к этому может привести ажиотажный спрос на продукцию. 


193
#торговля

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