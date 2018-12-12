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сегодня, 20:18

Липецкая вечЁрка: автобус-таран, скользкая тема и доверчивая пенсионерка

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: автобус-таран, скользкая тема и доверчивая пенсионерка

Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными у пользователей GOROD48 липецкими новостями в среду, 12 декабря.

Внимание липчан сегодня заняло утреннее ДТП. На улице 9 Мая автобус №30 протаранил семь легковых автомобилей. Очевидцы аварии рассказали, что водитель не смог удержать тяжелую машину на скользкой дороге – при выезде с парковки. Водители автобусов, собравшиеся на месте аварии, рассказали, что в городе сегодня множество не отсыпанных песком и реагентами улиц.

Тему гололеда продолжил отчет главы департамента благоустройства Алексея Бахтина. Он не отрицает, что пока сложно справиться с гололёдом в «медвежьих углах» Липецка — это отдаленные районы, а также на дорогах с высокой колейностью.Но согласиться с позицией, что в Липецке кругом скользко, Бахтин не может. «Центральные улицы — дороги и тротуары - по большинству освобождены ото льда», рапортует чиновник.

А тем временем в травмпунктах начинается горячая пора. На прием к дежурному травматологу (прием больных осуществляет БСМП) обратились с жалобами на ушибы шесть липчан. Только один получил производственную травму, остальные пятеро упали на скользких улицах города.

Гололед – не единственная опасность для липчан. Над нашими головами нависли сосульки. Жителям 27-го микрорайона нужно быть особенно осторожными, возвращаясь домой, тем более - в темное время суток. Потому что возле дома №40 на улице Стаханова вас запросто может убить или покалечить сосулькой.

Помимо темы гололёда, пользователи сегодня активно интересовались тем, как бабуля накопила почти 500 000 рублей. Накопила и отдала мошенникам. В каждом банке, где она побывала пенсионерка, женщину отговаривали от переводов.

Горячее обсуждение развернулось под новостью «Должно ли нам государство?». На этот вопрос отвечали люди на улицах.
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#обзор #события #вечёрка

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