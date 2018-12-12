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Липецкая вечЁрка: автобус-таран, скользкая тема и доверчивая пенсионерка
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными у пользователей GOROD48 липецкими новостями в среду, 12 декабря.
Внимание липчан сегодня заняло утреннее ДТП. На улице 9 Мая автобус №30 протаранил семь легковых автомобилей. Очевидцы аварии рассказали, что водитель не смог удержать тяжелую машину на скользкой дороге – при выезде с парковки. Водители автобусов, собравшиеся на месте аварии, рассказали, что в городе сегодня множество не отсыпанных песком и реагентами улиц.
Тему гололеда продолжил отчет главы департамента благоустройства Алексея Бахтина. Он не отрицает, что пока сложно справиться с гололёдом в «медвежьих углах» Липецка — это отдаленные районы, а также на дорогах с высокой колейностью.Но согласиться с позицией, что в Липецке кругом скользко, Бахтин не может. «Центральные улицы — дороги и тротуары - по большинству освобождены ото льда», рапортует чиновник.
А тем временем в травмпунктах начинается горячая пора. На прием к дежурному травматологу (прием больных осуществляет БСМП) обратились с жалобами на ушибы шесть липчан. Только один получил производственную травму, остальные пятеро упали на скользких улицах города.
Гололед – не единственная опасность для липчан. Над нашими головами нависли сосульки. Жителям 27-го микрорайона нужно быть особенно осторожными, возвращаясь домой, тем более - в темное время суток. Потому что возле дома №40 на улице Стаханова вас запросто может убить или покалечить сосулькой.
Помимо темы гололёда, пользователи сегодня активно интересовались тем, как бабуля накопила почти 500 000 рублей. Накопила и отдала мошенникам. В каждом банке, где она побывала пенсионерка, женщину отговаривали от переводов.
Горячее обсуждение развернулось под новостью «Должно ли нам государство?». На этот вопрос отвечали люди на улицах.
Тему гололеда продолжил отчет главы департамента благоустройства Алексея Бахтина. Он не отрицает, что пока сложно справиться с гололёдом в «медвежьих углах» Липецка — это отдаленные районы, а также на дорогах с высокой колейностью.Но согласиться с позицией, что в Липецке кругом скользко, Бахтин не может. «Центральные улицы — дороги и тротуары - по большинству освобождены ото льда», рапортует чиновник.
А тем временем в травмпунктах начинается горячая пора. На прием к дежурному травматологу (прием больных осуществляет БСМП) обратились с жалобами на ушибы шесть липчан. Только один получил производственную травму, остальные пятеро упали на скользких улицах города.
Гололед – не единственная опасность для липчан. Над нашими головами нависли сосульки. Жителям 27-го микрорайона нужно быть особенно осторожными, возвращаясь домой, тем более - в темное время суток. Потому что возле дома №40 на улице Стаханова вас запросто может убить или покалечить сосулькой.
Помимо темы гололёда, пользователи сегодня активно интересовались тем, как бабуля накопила почти 500 000 рублей. Накопила и отдала мошенникам. В каждом банке, где она побывала пенсионерка, женщину отговаривали от переводов.
Горячее обсуждение развернулось под новостью «Должно ли нам государство?». На этот вопрос отвечали люди на улицах.