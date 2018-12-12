Фестиваль каратэ в «Молодежном» в фотографиях

Кадры бескомпромиссных боев, награждения и видео показательного выступления, во время которого сломали даже бейсбольную биту.

Во дворце спорта «Молодежный» прошел фестиваль каратэ, посвященный Новому Году.

На татами вышли более 500 (!) юных спортсменов, для многих из которых эти соревнования стали первыми в жизни и поэтому дали путевку в большой спорт.







Организатором мероприятия при поддержке Фонда президентских грантов и администрации Липецкой области стала региональная федерация синкекусинкай. Сильнейшие спортсмены федерации устроили для подрастающего поколения красочное показательное выступление (см. видео), примером для молодежи стали «бронзовая» медалистка открытого чемпионата Европы Виктория Кудоярова и Николай Ардашев, которые перед началом соревнований получили из рук президента федерации Юрия Смыкова заслуженные черные пояса.







Экзамены на черные пояса и высокий 1-й дан каратисты сдали совсем недавно в Воронежской области мастеру из Японии.





