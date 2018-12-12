Спорт

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Фестиваль каратэ в «Молодежном» в фотографиях

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#Каратэ #синкекусинкай #фестиваль #Новый Год.
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Фестиваль каратэ в «Молодежном» в фотографиях

Кадры бескомпромиссных боев, награждения и видео показательного выступления, во время которого сломали даже бейсбольную биту.

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Во дворце спорта «Молодежный» прошел фестиваль каратэ, посвященный Новому Году.

На татами вышли более 500 (!) юных спортсменов, для многих из которых эти соревнования стали первыми в жизни и поэтому дали путевку в большой спорт.

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Организатором мероприятия при поддержке Фонда президентских грантов и администрации Липецкой области стала региональная федерация синкекусинкай. Сильнейшие спортсмены федерации устроили для подрастающего поколения красочное показательное выступление (см. видео), примером для молодежи стали «бронзовая» медалистка открытого чемпионата Европы Виктория Кудоярова и Николай Ардашев, которые перед началом соревнований получили из рук президента федерации Юрия Смыкова заслуженные черные пояса.

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Экзамены на черные пояса и высокий 1-й дан каратисты сдали совсем недавно в Воронежской области мастеру из Японии.

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#Каратэ #синкекусинкай #фестиваль #Новый Год.
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