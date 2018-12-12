Погода в Липецке

сегодня, 17:12

В Липецкой области мокрый снег, гололед и до +2

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#гололед
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В Липецкой области мокрый снег, гололед и до +2

13-14 декабря территория Липецкой области будет находиться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, ожидаются небольшие снег и мокрый снег. 15 декабря атмосферное давление продолжит расти — будет преимущественно без осадков, температурный фон понизится. 

Среднесуточные температуры воздуха 13 и 14 декабря составят от 2 до 4 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше климатической нормы, 15 декабря ожидается 6-7 градусов мороза, что около нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем также местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно, небольшие снег, мокрый снег, гололед, туман. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем составит от 0 до 2 градусов мороза.

День 13 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 27 градусов мороза.

 

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#гололед
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Комментарии (1)

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Перец чили

22 минуты назад
А песком дороги не посыпаны , бардак , сегодня в парке "ПОБЕДА" помогал женщине , которая буквально грохнулась об лёд , и потом еле пошла шатаясь , прихрамывая.
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