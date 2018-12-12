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37 минут назад

В Госдуму внесен закон о штрафах за фейки

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#Госдума #закон #штраф #фейк
В Госдуму внесен закон о штрафах за фейки

Законопроект, запрещающий СМИ и блогерам фейки, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда, среди которых Дмитрий Вяткин и Андрей Клишас.

Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, которые также состоят в «Единой России», внесли в Государственную думу законопроекты о наказаниях за распространение в интернете «заведомо недостоверной общественно значимой информации», - передает Медиазона.

В первом законопроекте предлагается исправить формулировки законов «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», добавив туда фразы о распространении недостоверной информации, «которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий», и о запрещении такой информации к распространению в СМИ, «а также в информационно-телекоммуникационных сетях».

Второй законопроект касается дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и вводит штрафы в сумме от трех до пяти тысяч рублей для граждан и от 400 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

«Указанные меры предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в Российской Федерации, — уверены авторы законопроектов. — Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать выполнению СМИ своей основной функции — предоставлению обществу достоверной, полной и объективной информации».
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#Госдума #закон #штраф #фейк

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