37 минут назад
В Госдуму внесен закон о штрафах за фейки
Законопроект, запрещающий СМИ и блогерам фейки, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда, среди которых Дмитрий Вяткин и Андрей Клишас.
В первом законопроекте предлагается исправить формулировки законов «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», добавив туда фразы о распространении недостоверной информации, «которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий», и о запрещении такой информации к распространению в СМИ, «а также в информационно-телекоммуникационных сетях».
Второй законопроект касается дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и вводит штрафы в сумме от трех до пяти тысяч рублей для граждан и от 400 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.
«Указанные меры предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в Российской Федерации, — уверены авторы законопроектов. — Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать выполнению СМИ своей основной функции — предоставлению обществу достоверной, полной и объективной информации».