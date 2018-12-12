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Госдума приняла закон о любительском рыболовстве
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ. Согласно закону, любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Закон гарантирует свободный бесплатный доступ граждан к любительской рыбалке. Она может быть ограничена только на:
землях обороны и безопасности;
участках, выделенных для производства аквакультуры;
на особо охраняемых природных территориях.
Николай Николаев напомнил о спорах, связанных с так называемыми промысловыми участками, которые были выделены для любительского рыболовства. К 31 декабря 2020 года они должны быть закрыты. Исключения будут только для некоторых участков на территории бассейнов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
«Это участки, которые, по факту, выполняют природоохранные функции: занимаются культивацией и охраной особо ценных пород рыб и допускают рыбалку исключительно по принципу «поймал — отпусти». Перечень таких участков будет определен Правительством по представлению глав регионов», — пояснил парламентарий.
Ко второму чтению из документа были исключены положения о введении именных разрешений, так как выдача любых разрешений — это риск новых платежей и поборов.
Вводится понятие «суточной нормы» вылова — мера нацелена на сохранение рыбы в водоемах средней полосы, особенно вблизи больших городов, где нагрузка на водоемы повышена.
В документе определен порядок и вопросы оборота сетей — запрещается оборот жаберных сетей и вылов рыбы с помощью сетей.
Исключения сделаны для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где рыбалка с помощью сетей может быть открыта в определенные периоды времени. При этом каждая сеть должна получить индивидуальную маркировку и пройти регистрацию.
Кроме того, ограничивается подводная охота в местах массового отдыха — для безопасности граждан. Предусматривается запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ, электротока.
Согласно ст. 256 УК, незаконный вылов водных биологических ресурсов с применением взрывчатых и химических веществ наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В свою очередь, согласно статье 8.37 КоАП РФ, нарушение правил, регламентирующих рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий добычи или без таковой; на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий вылова водных биологических ресурсов или без таковой; на юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий вылова водных биологических ресурсов или без таковой, - говорится на официальном сайте Госдумы РФ.