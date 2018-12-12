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52 минуты назад

Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии

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#Эрдоган #Сирия #Турция
Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед представителями национальных военно-промышленных компаний заявил, что через несколько дней армия начнет военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат.

Турция может в ближайшее время начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. О такой возможности сообщил в среду президент Турции Тайип Эрдоган на саммите оборонной промышленности в Анкаре.

"Турция начнет операцию к востоку от Евфрата через пару дней", - приводит его слова газета Sabah

При этом Эрдоган подчеркнул, что в ходе операции "мишенями не будут американские военнослужащие", которые находятся в этом регионе. По утверждениям турецкого лидера, данный шаг Анкары поспособствует политическому урегулированию в Сирии и позволит "сделать эту территорию безопасной и более пригодной к жизни местного населения".

Турция в прошлом провела две военные операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" на территории Сирии. На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине президент Турции Тайип Эрдоган также заявлял, что Анкара в ближайшее время очистит от террористических формирований восток реки Евфврат в Сирии.

На протяжении последних месяцев турецкий лидер неоднократно заявлял о намерениях провести операцию против курдских формирований "Силы народной самообороны", которые сосредоточены к востоку от берега реки Евфрат. Турция считает их сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, - передает ТАСС.
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#Эрдоган #Сирия #Турция

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