Липецкие студенты замахнулись на звание лучших в стране по сдаче норм ГТО

После первого дня Всероссийского фестиваля наша команда идет на третьем месте.

В Белгороде стартовал финальный этап фестиваля «От студзачета к знаку отличия ГТО», в котором в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» соревнуются команды из 44-х вызов Российской федерации.

Липецкую область представляет сборная института физической культуры и спорта ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, ставшая победительницей отборочного регионального этапа.

Последние новости таковы. Уже завершились соревнования в беге на 60 метров, наклоне на гимнастической скамье, прыжках с места и стрельбе из электронного оружия. Пока липчане идут на 3-м месте среди всех участников. Особенно отличились Алексей Жуков и Анастасия Курышева, которые после четырех нормативов положили в копилку команды по 277 баллов.

Завершится фестиваль 13 декабря, в этом день и будут названы лучшие студенческие команды страны по выполнению норм ГТО.



Фото sreda24.ru

