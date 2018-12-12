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Налоговая служба и предприниматели обсудили нововведения в налогообложении
Изменения в налоговом законодательстве, с которыми столкнется бизнес уже в 2019 году, обсудили 11 декабря на круглом столе предприятия-члены Липецкого РСПП и представители налоговой службы региона.
«Налоговая служба — одна из тех структур, с которой бизнес-сообщество всегда ожидает конструктивного и профессионального диалога. Налогообложение – это именно та тема, которая традиционно вызывает у предпринимателей много вопросов, особенно когда происходят изменения», - отметила Ольга Митрохина, открывая круглый стол.
Рассказывая о грядущих нововведениях, главный налоговик Липецкой области Станислав Гусев отметил увеличение с 1 января налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%: с нынешних 18% он вернется на уровень до 2004 года, когда составлял 20%. К сожалению, рост НДС скажется на налогоплательщиках — физлицах, неизбежным следствием здесь окажется повышение цен на потребительские товары. Вместе с тем, есть и позитивная новость: рассчитывать на заявительный порядок по возмещению НДС смогут больше предприятий — закон снизил порог по сумме перечисленных налогов для такого случая с 7 млрд. рублей до 2 млрд. рублей.
Камеральные проверки по НДС станут короче — не три, а два месяца. Увеличить срок до трех месяцев налоговые проверяющие смогут, если найдут недочеты в отчетности: например, нет документации, отсутствует декларация, найдены несостыковки в финансовом отчете. В целом, за три года количество таких проверок снизилось на 36%, однако их эффективность стала выше.
Компании также перестанут платить налог на все движимое имущество, независимо от того, к какой амортизационной группе оно относится. Также законодатели отказались от планового повышения страховых взносов в 2021 году — сохранится общий тариф в размере нынешних 30%.
А вот сэкономить за счет сниженной региональной ставки по налогу на прибыль компаниям станет сложнее: глава 25 Налогового кодекса предусмотрела все случаи, когда предприятие может рассчитывать на такую льготу.
Компаниям больше не придется отправлять бухгалтерскую отчетность по доходам в Росстат — только в налоговую. «У нас разные методики расчета той же средней оплаты труда, почему-то у Росстата доход получается выше. А мы сдаем отчетность с реальными сборами налога на доходы физических лиц, которая не показывает такой же прогресс. И уже со своей стороны часто поясняли, почему при демонстрируемых Росстатом доходах НДФЛ остается на прежнем уровне. Теперь мы сами будем передавать в статистику сведения о той же оплате труда», - отметил Станислав Гусев.
Информировать о подозрительных финансовых операциях теперь должны не только адвокаты, нотариусы и бухгалтера, но и аудиторы. А все сведения о статусе юридического лица — возможного партнера или контрагента, субподрядчика — предприятие сможет получить, подписавшись на рассылку ФНС: для этого необходимо пройти регистрацию на сайте ФНС России по адресу https://service.nalog.ru/regmon/. Поиск благонадежного партнера сегодня является одним из актуальных вопросов, ведь в случае, если компания-контрагент будет замечена в использовании схем ухода от налогов, то компания заказчик не получит возмещение НДС. Проблемы возникают, когда второй партнер нанимает субподрядчика (третье и далее звено), который оказывается неблагонадежным. Заказчик, конечно, освобождается от ответственности за услуги таких партнеров, но возмещение НДС все равно не получит.
Между тем, агрохолдинги уже несколько лет используют собственные проверки потенциальных партнеров, чтобы обезопасить себя от недобросовестных компаний. Например, они дополняют договора пунктами об ответственности контрагентов за то, что по их вине компания потеряет возмещение НДС. Существующая судебная практика успешно защищает аграриев в рамках подобных договоров. «Сервис «Прозрачный бизнес», который должен заработать в полную силу в конце декабря, должен очистить от неблагонадежных налогоплательщиков бизнес-сообщество в целом, а предприятиям вести свои дела, не используя дополнительные проверки и реже обращаясь в суды».
Станислав Гусев отметил, что Липецкая область войдет в число пяти регионов, где в рамках эксперимента создадут единый контрольный центр - центр компетенции по выявлению и взысканию неисполненных налоговых обязательств. Новые подразделения хотят наделить полномочиями по аналитической работе. Они смогут проводить выездные налоговые проверки. В их компетенцию также включат урегулирование задолженности, взыскание просроченных долгов по налогам в рамках уголовного законодательства.
Также главный налоговик Липецкой области пригласил Ольгу Митрохину как представителя Липецкого РСПП в наблюдательный совет ФНС. Таким образом у предпринимательского сообщества появляется еще один способ прямой связи для передачи тематических предложений напрямую. «Приятно, что налоговая служба открыта для диалога и прямого общения, тем более у бизнес-сообщества всегда были, есть и будут вопросы к фискальной службе», - отметила Ольга Митрохина.
О том, как не допустить организациям десятикратного штрафа за безучётное потребление электроэнергии, напомнил в рамках встречи генеральный директор ОАО «ЛЭСК» Сергей Аргентов. Так, для защиты от возможных штрафов необходимо предоставить гарантирующему поставщику возможность защитить интересы потребителя: следить за сохранностью пломб и поверкой, представитель предприятия должен присутствовать при проверках энергооборудования и сетей, можно фиксировать ход проверок на фото- или видеокамеру, получить оригинал акта. Также следует вовремя передавать показания приборов учета.