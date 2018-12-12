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Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля

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#Инфляция #курс
Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля

Средний курс доллара в 2019-м и 2020 году будет равен 65-70 рублям, - считают аналитики Сбербанка.

Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы, - следует из презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.

Сейчас Сбербанк ожидает курс рубля в 2019-2020 годах на уровне 65-70 рублей за доллар, что хуже ожиданий стратегии до 2020 года, следует из презентации. Ранее Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году, - сообщалось в отчете банка по международным стандартам финансовой отчетности за второй квартал 2018 года.

Инфляцию в РФ в 2019-2020 годах Сбербанк ожидает на уровне 4-5%, что незначительно хуже ожиданий стратегии, отмечается в презентации. Ранее Сбербанк ожидал инфляцию на уровне 4,4% на конец 2019 года, 4% - на конец 2020 года.

Цену нефти марки Urals в 2019-2020 годах Сбербанк ожидает на уровне $60-65 за баррель, что лучше ожиданий, которые были в стратегии. В базовом сценарии предыдущего прогноза Сбербанк ожидал цену барреля нефти Urals на уровне $62 в указанный период, - передает ТАСС.

Сбербанк прогнозирует рост ВВП в пределах 1,4-2% в 2019-2020 годах, что соответствует ожиданиям стратегии. В предыдущем прогнозе на конец второго квартала 2018 года Сбербанк ожидал рост ВВП на уровне 1,6% в 2019 году и 1,7% в 2020 году.
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#Инфляция #курс

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