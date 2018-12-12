Общество

сегодня, 12:05

В Липецкой области пройдет праздник русской псовой охоты

11 538
#псовая охота
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В Липецкой области пройдет праздник русской псовой охоты

Межрегиональный праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле» пройдет 15 декабря в деревне Масловка Данковского района на берегу реки Дон. Его основной задачей является возрождение традиций дворянской охоты с русскими борзыми.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, праздник неоднократно признавался победителем различных фестивалей культуры и искусства, а также событийного туризма в России. 

Псовая охота – одна из национальных традиций, которая насчитывает не один век. Это уникальное явление, присущее лишь России и практически полностью утерянное в XX веке. Сегодня традиции дворянской охоты с русскими борзыми возрождаются, переживают новый расцвет.

В Масловке с утра заработают тематические площадки: выставка русских борзых и охотничьих птиц, торговые и сувенирные ряды, охотничий привал, полевая кухня, спортивно-игровая площадка и другие. Здесь можно будет покататься на лошадях и приобрести сувениры. 

Артисты выступят с концертом, сельские подворья посоревнуются в конкурсе «Блюдо охотника на костре». В полдень состоится церемония открытия праздника охотников. Затем гостей ждут показательные бои военно-исторического клуба «Копье» из Ельца и охота хищных птиц на фазанов. Главной изюминкой праздника станет реконструкция псовой охоты - показательный бой русских псовых борзых с лисами.

11 538
#псовая охота
1

Комментарии (11)

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Зоозащитница

52 секунды назад
Козленок виноват перед волком, волк ет кушать. Вина животных перед охотником, охотник-садист, маньяк, ему для жизни надо убить беззащитного, что ублажить себя чужой смертью. Вора и * поймать не может, кишка "тонка", слабо, а вот беззащитного, поруганного животного гонят на охотника, вот тут он герой.
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Липецк - родина слонов

6 минут назад
Странно, но факт. Любая липецкая инициатива - всегда клоунада. Либо пафосная глупость, либо нелепая попытка что-то там возродить. Королев, видимо, * к таким "выпендронам". Ну какая в Липецкой области псовая охота? Откуда она взялась? С таким же успехом можно возродить скачки на верблюдах.
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Зоозащитница

7 минут назад
Это зоофашист, изувер, садист, маньяк, живодер, не имеющий ничего святого в хлипкой дырявой душонке. Позор Липецку, что устраивают публичную казнь животным. Аморальное разложение желовечества, вот цель организаторов убийства. Охота быть садистами. Видеть как умирает животное, вместо помощи, пулю в лоб.
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Зоозащитница

15 минут назад
Да видимо новый врио был солдатом **, до него такого изуверства не было. Показательная казнь животных.
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Зоозащитница

17 минут назад
фашизм продолжается. Пять собак будут душить голодную лису.
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Ещё один чудак

28 минут назад
!, начни с себя. Или по клаве только умеешь стучать? Соберёшься на отдых купишь путёвку и заявляешь всем: я (мы) не поеду в Турцию, отдам все деньги детям
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Кто там на фото?

33 минуты назад
Толи баба, толи мужик. Не поймёшь
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!

33 минуты назад
Лучше бы, эти деньги детям раздали,всё развлекаются!
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Был там

37 минут назад
Александр Баранов, из зоопарка привозят. А вообще мероприятие гавнистое, там москвич один всё под себя делает, который якобы французские сыры делает. Были однажды, почти все пьяные, если охота дворянская псовая, псы имеются, а дворяне больше похожи на клоунов.
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Витя

43 минуты назад
барин в совфед сгинул, а эти всё паясничают. клоуны.
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