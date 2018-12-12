В Липецкой области пройдет праздник русской псовой охоты

Межрегиональный праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле» пройдет 15 декабря в деревне Масловка Данковского района на берегу реки Дон. Его основной задачей является возрождение традиций дворянской охоты с русскими борзыми.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, праздник неоднократно признавался победителем различных фестивалей культуры и искусства, а также событийного туризма в России.

Псовая охота – одна из национальных традиций, которая насчитывает не один век. Это уникальное явление, присущее лишь России и практически полностью утерянное в XX веке. Сегодня традиции дворянской охоты с русскими борзыми возрождаются, переживают новый расцвет.

В Масловке с утра заработают тематические площадки: выставка русских борзых и охотничьих птиц, торговые и сувенирные ряды, охотничий привал, полевая кухня, спортивно-игровая площадка и другие. Здесь можно будет покататься на лошадях и приобрести сувениры.

Артисты выступят с концертом, сельские подворья посоревнуются в конкурсе «Блюдо охотника на костре». В полдень состоится церемония открытия праздника охотников. Затем гостей ждут показательные бои военно-исторического клуба «Копье» из Ельца и охота хищных птиц на фазанов. Главной изюминкой праздника станет реконструкция псовой охоты - показательный бой русских псовых борзых с лисами.