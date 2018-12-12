Следствие сообщило о задержании еще одного члена банды Басаева

Казбулатов подозревается в совершении преступлений в соответствии со ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК России (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Ранее сообщалось, что СК и ФСБ задержали двух ранее неизвестных членов банды Басаева.





По данным следствия, Казбулатов был причастен к нападению на десантников 6-й роты 76-й псковской дивизии ВДВ во время боевых действий в Чечне в 2000-м году. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения, - передает



Следствие устанавливает конкретную роль Казбулатова в этом нападении и планирует просить о его аресте.



Следователи также опубликовали видео допроса Казбулатова.



Человек на записи заявляет, что уже был приговорен к 12 годам лишения свободы и вышел из тюрьмы в 2013-м. «Сейчас подозреваюсь в чеченских боестолкновениях», — говорит он.



Бой с участием псковских десантников, известный также как бой у высоты 776, продолжался с 29 февраля по 1 марта 2000 года. Чеченские боевики попали в конце февраля в окружение федеральных сил, но смогли вырваться. Российские военные преследовали их и заняли высоту Исты-Корд, где на них 29 февраля напали боевики. На следующий день к военным подошло подкрепление с соседней высоты, но к утру 1 марта Исты-Корд была занята террористами.



Боевиками командовали Басаев и Хаттаб.



В январе были осуждены два других участника нападения на псковских десантников: Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ФСБ совместно со Следственным комитетом задержала в Ставропольском крае члена банды террориста Шамиля Басаева — Шамиля Казбулатова, - говорится в сообщении СК. Его подозревают в вооруженном мятеже, участии в вооруженной банде и в посягательстве на жизнь военнослужащих.По данным следствия, Казбулатов был причастен к нападению на десантников 6-й роты 76-й псковской дивизии ВДВ во время боевых действий в Чечне в 2000-м году. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения, - передает РБК Следствие устанавливает конкретную роль Казбулатова в этом нападении и планирует просить о его аресте.Следователи также опубликовали видео допроса Казбулатова.Человек на записи заявляет, что уже был приговорен к 12 годам лишения свободы и вышел из тюрьмы в 2013-м. «Сейчас подозреваюсь в чеченских боестолкновениях», — говорит он.Бой с участием псковских десантников, известный также как бой у высоты 776, продолжался с 29 февраля по 1 марта 2000 года. Чеченские боевики попали в конце февраля в окружение федеральных сил, но смогли вырваться. Российские военные преследовали их и заняли высоту Исты-Корд, где на них 29 февраля напали боевики. На следующий день к военным подошло подкрепление с соседней высоты, но к утру 1 марта Исты-Корд была занята террористами.Боевиками командовали Басаев и Хаттаб.В январе были осуждены два других участника нападения на псковских десантников: Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.