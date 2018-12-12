В мире

28 минут назад

Трампа призвали ввести санкции против российского газа

71
#Трамп #газ #Северный поток-2
Трампа призвали ввести санкции против российского газа

Европейские правительства призывают отказаться от проекта "Северный поток-2", а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы». Резолюция не имеет юридической силы, но показывает отношение конгрессменов к проекту.

Нижняя палата конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой конгрессмены призвали европейские правительства отказаться от проекта «Северный поток-2», а президента США Дональда Трампа — ввести против него санкции, - сообщает Bloomberg.

​В документе отмечается, что трубопровод является «радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов». При этом администрация Трампа, считают члены палаты, должна «использовать все доступные средства для поддержки европейской энергетической безопасности».​

Ранее 5 декабря Госдеп США назвал газопровод «Северный поток-2» «плохой идеей». «Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем нашим европейским союзникам о том, почему «Северный поток-2» такая плохая идея», — сказал высокопоставленный представитель ведомства. Он отметил, что чем больше газа поставляется в Европу в обход Украины, тем слабее становится сдерживание российской военной агрессии.

По его словам, США не хотят реализации проекта данного газопровода по причинам, связанным с энергетикой, Украиной и безопасностью. На вопрос о том, получили ли в Германии это предупреждение, он ответил, что Вашингтон поднимает тему «Северного потока-2» на каждой встрече с представителями Берлина.

В Берлине неоднократно заявляли, что «Северный поток-2» является экономическим, а не политическим проектом, - передает РБК.

В ноябре посол Соединенных Штатов при Европейском союзе Гордон Сондленд заявлял, что США могут ввести новые санкции с целью заблокировать строительство газопровода. Отвечая на вопрос о том, сможет ли американский президент Дональд Трамп предпринять дальнейшие меры для пресечения строительства газопровода, который, по его мнению, сделает страны ЕС еще более зависимыми от России в сфере энергетики, Сондленд сказал: «Мы еще не развернули полный набор инструментов, которые могли бы значительно подорвать, а может, и остановить проект».​
71
#Трамп #газ #Северный поток-2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе
#Украина #Россия #Керченский пролив
Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе

сегодня, 09:54

В мире
После стрельбы в Страсбурге объявлен траур
#Стрельба в Страсбурге
После стрельбы в Страсбурге объявлен траур

сегодня, 09:18

В мире
Европейский газ рекордно подорожал для Украины
#Газ #Украина #Европа
Европейский газ рекордно подорожал для Украины

сегодня, 09:11

В мире
Протест «желтых жилетов» пошел в Европу

вчера, 13:13

В мире
Чехия, Кипр и Эстония оказались лучше России
#рейтинг
Чехия, Кипр и Эстония оказались лучше России

10.12.2018 12:50

В мире
Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере
#финал Гран-при в Ванкувере
Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере

09.12.2018 10:11

В мире