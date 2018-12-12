Лучшие друзья девушки — это не бриллианты

А возможность ярко и четко видеть мир.

- Милый, а что там за мандарины? Абхазия или Марокко?

- Дорогая, ну что ты, совсем не видишь?! Написано же крупно — ИСПАНИЯ!

- Извини, что-то совсем не вижу…

После этого диалога я понял, что лучший подарок для моей любимой — не золотые часы или кулон с бриллиантом. Лучший подарок для человека, как я считаю, это — здоровье. Счастье видеть мир четким и ярким. Это значит надо решить проблемы со зрением. Носить очки моя родная категорически отказывается из-за стеснения, а вот возможность вернуть здоровье глаз у врача ее практически не пугает. Мы много сёрфили в Сети и узнали, что медицина в этом вопросе вышла на совершенно новый уровень: год от года появляются более новые, щадящие и высокоточные технологии. Всего год-два назад мир говорил о технологии ЛАСИК, теперь же Сеть наполнена положительными отзывами о СУПЕРЛАСИКе.

Весь мир называет СУПЕРЛАСИК одной из самых современных технологий лазерной коррекции зрения. Врачи говорят о ней как о прорыве в медицине. В чем же тонкости СУПЕРЛАСИКа? Залог успеха — совершенно индивидуальные подход. Ход операции и тонкости реабилитации зависят от особенностей зрения пациента. СУПЕРЛАСИК учитывает все мельчайшие детали индивидуального строения роговицы пациента. Технология позволяет избавлять людей от дальнозоркости, близорукости, астигматизме и других нарушений оптики глаза на тонком уровне, в том числе - аберрации.

Появление СУПЕРЛАСИКа стало возможно благодаря внедрению в диагностическое обследование топографического исследования роговицы. Специальный топограф сканирует роговицу пациента, создавая детальную карту ее оптической силы и поверхности. Технология позволяет учесть все особенности зрения пациента, чтобы произвести операцию с максимальной точностью. При этом производится шлифовка поверхности роговицы с помощью лазерного луча. Выполняя операцию, лазер создает идеальную, с точки зрения оптики, новую поверхность роговицы,способствуют получить великолепные результаты по зрению.

Технология СУПЕРЛАСИК позволяет врачу на 100% скорректировать зрение пациента с учетом всех его индивидуальных особенностей. Авторы методики указывает не менее важные достоинства технологии: высокое качество зрения, быстрый реабилитационный период, бОльшая контрастность и улучшение зрения в тёмное время суток, сохранение максимальной толщины роговицы, устранение недостатков прежде проведенных оперативных вмешательств.

Но где искать клинику, работающую по передовой технологии рефракционной хирургии СУПЕРЛАСИК? Ехать в Воронеж? В Москву? Не покидать Липецк! Квалифицированные опытные офтальмологи из клиники «Окулюс» рады подарить всем липчанам и гостям региона возможность снова видеть мир в полноте его красок и образов. Вернуть здоровье глаз — не такая затратная процедура. Ее стоимость сопоставима с наборами однодневных контактных линз на 2,5-3 года, тремя парами очков в модной оправе или одному новогоднему подарку для любимой женщины! Все подробности и выгодные варианты расчета готовы рассказать по телефону 37-04-04

Имеются противопоказания.



Требуется консультация специалистов.



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