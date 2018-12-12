После стрельбы в Страсбурге объявлен траур

Мэр Страсбурга Ролан Рис заявил, что среду в городе будет объявлен траур по погибшим в результате ЧП, закроют рождественские ярмарки, будут отменены спектакли и концерты. При этом, по словам главы МВД Франции, школы Страсбурга в среду будут открыты.





"Скоро глава департамента [Нижний Рейн] подпишет декрет, запрещающий манифестации, запланированные на среду", - заявил Кастанер. По его словам, это необходимо, чтобы правоохранительные органы не отвлекались на охрану мероприятий и сосредоточились на поиске стрелка.



Также, по словам министра, все школы и лицеи в Страсбурге будут открыты, однако он рекомендовал родителям сопровождать детей по дороге в учебные заведения. Позже МВД со ссылкой на заявление страсбургской Академии образования уточнило, что на занятия могут прийти только те, кто желает. Сама же академия сообщила, что лицеи и колледжи будут доступны для посещения, однако занятия в детских садах и начальных школах проводиться не будут.



Во вторник вечером 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф Ш. открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. При этом мужчина должен был быть задержан ранее в тот же день по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям. Сведения о нападавшем были в картотеке Главного управления внутренней безопасности.



Как сообщил Кастанер, в результате стрельбы в Страсбурге погибли 3 человека, еще 12 пострадали. В поисках скрывшегося преступника задействованы сотни полицейских. В связи с операцией в городе прекращено движение транспорта. МВД призвало жителей Страсбурга не покидать дома и следить за рекомендациями властей, - передает Глава департамента Нижний Рейн, где находится Страсбург, запретит все манифестации намеченные на среду из соображений безопасности. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер."Скоро глава департамента [Нижний Рейн] подпишет декрет, запрещающий манифестации, запланированные на среду", - заявил Кастанер. По его словам, это необходимо, чтобы правоохранительные органы не отвлекались на охрану мероприятий и сосредоточились на поиске стрелка.Также, по словам министра, все школы и лицеи в Страсбурге будут открыты, однако он рекомендовал родителям сопровождать детей по дороге в учебные заведения. Позже МВД со ссылкой на заявление страсбургской Академии образования уточнило, что на занятия могут прийти только те, кто желает. Сама же академия сообщила, что лицеи и колледжи будут доступны для посещения, однако занятия в детских садах и начальных школах проводиться не будут.Во вторник вечером 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф Ш. открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. При этом мужчина должен был быть задержан ранее в тот же день по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям. Сведения о нападавшем были в картотеке Главного управления внутренней безопасности.Как сообщил Кастанер, в результате стрельбы в Страсбурге погибли 3 человека, еще 12 пострадали. В поисках скрывшегося преступника задействованы сотни полицейских. В связи с операцией в городе прекращено движение транспорта. МВД призвало жителей Страсбурга не покидать дома и следить за рекомендациями властей, - передает ТАСС