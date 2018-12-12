Европейский газ рекордно подорожал для Украины

Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 г., которая составляет 9471,93 гривны, или $339,21 за 1 тыс. куб.





При этом за месяц до этого газ из-за рубежа обходился Украине в сумму около 323 доллара за тысячу кубометров, - передает



Коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в марте заявлял, что Киев закупает газ у Европы в четыре раза дороже, чем российский.



Украина в ноябре 2015 года прекратила закупать газ у России. В 2016–2017 годах Киев не использовал российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, который закупил в Европе по реверсной схеме.



"Газпром" и "Нафтогаз" с 2014 года судятся в Стокгольмском арбитраже по поводу контрактов на поставку и транзит газа. Исходя из соглашения от 2009 года, украинская компания должна ежегодно оплачивать оговоренное количества топлива в рамках условия "бери или плати". Киев этот договор проигнорировал и прекратил закупку российского газа. В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, - сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.При этом за месяц до этого газ из-за рубежа обходился Украине в сумму около 323 доллара за тысячу кубометров, - передает РИА-Новости Коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в марте заявлял, что Киев закупает газ у Европы в четыре раза дороже, чем российский.Украина в ноябре 2015 года прекратила закупать газ у России. В 2016–2017 годах Киев не использовал российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, который закупил в Европе по реверсной схеме."Газпром" и "Нафтогаз" с 2014 года судятся в Стокгольмском арбитраже по поводу контрактов на поставку и транзит газа. Исходя из соглашения от 2009 года, украинская компания должна ежегодно оплачивать оговоренное количества топлива в рамках условия "бери или плати". Киев этот договор проигнорировал и прекратил закупку российского газа.