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41 минуту назад

Российские космонавты вскрыли обшивку «Союза МС-09»

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#Союз МС-09 #Роскосмос
Российские космонавты вскрыли обшивку «Союза МС-09»

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос вскрыли микрометеоритную защиту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС и нашли под ней отверстие.

В Центре управления полетами проинформировали о возвращении на Международную космическую станцию (МКС) российских космонавтов, - передает ТАСС.

Отмечается, что Олег Кононенко и Сергей Прокопьев с 19.31 мск занимались осмотром отверстия, расположенного в бытовом отсеке «Союза МС-09». На выполнение задачи им потребовалось 6,5 часов.

«Космонавты успешно завершили предусмотренные программой задачи и вернулись на борт станции, закрыв выходной люк», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что россияне вскрывают обшивку «Союза МС-09» в открытом космосе, - передает РБК.

Микротрещину обнаружили в конце августа после того, как на корабле «Союз» зафиксировали медленное падение давления. Отверстие ликвидировали с помощью заплатки из эпоксидной смолы. Тогда Рогозин заявлял, что трещина появилась из-за преднамеренного воздействия дрелью. Однако впоследствии он отмечал, что «ситуация оказалась намного сложнее». Высказывались версии о браке корабля и его намеренной порче американскими астронавтами. Однако командир МКС и астронавт NASA Эндрю Фостел заявил, что астронавты NASA не причастны к появлению отверстия в обшивке корабля.

«Роскосмос» передаст следственным органам образцы обшивки космического корабля «Союз МС-09», на котором в конце августа обнаружили отверстие. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования», — сказал он.
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#Союз МС-09 #Роскосмос

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