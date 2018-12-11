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Липецкая вечЁрка: трамвайный провал, растаявший асфальт и смертельная авария
Представляем вам обзор самых популярных у пользователей липецких новостей во вторник, 11 декабря.
«Скоростной трамвай в Липецке заехал в тупик». Именно это сообщение сегодня приковало к себе внимание липчан. Администрация города не нашла инвестора, который вложил бы в модернизацию местного линейного электротранспорта 10 300 000 000 рублей.
Пользователи во вторник интересовались смертельной аварией на выезде из Липецка. 40-летний мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля "SsangУong". Травмы, полученные пешеходом, оказались смертельными.
Более 60 комментариев оставлено под сообщением насчет прочности липецких дорог. На Лебедянском выезде в Липецке разрушился асфальтобетонный слой. При этом, его укладка была завершена в ноябре за счёт средств, сэкономленных в результате торгов, проведённых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Кроме того, сегодня начался суд по делу об убийстве двухлетнего мальчика. Бабушка малыша считает, что мать ребенка должна быть признана не потерпевшей по делу, а соучастницей. Сама же мать сегодня отвечала на вопросы прокурора, адвоката и судьи.
Пользователи во вторник интересовались смертельной аварией на выезде из Липецка. 40-летний мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля "SsangУong". Травмы, полученные пешеходом, оказались смертельными.
Более 60 комментариев оставлено под сообщением насчет прочности липецких дорог. На Лебедянском выезде в Липецке разрушился асфальтобетонный слой. При этом, его укладка была завершена в ноябре за счёт средств, сэкономленных в результате торгов, проведённых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Кроме того, сегодня начался суд по делу об убийстве двухлетнего мальчика. Бабушка малыша считает, что мать ребенка должна быть признана не потерпевшей по делу, а соучастницей. Сама же мать сегодня отвечала на вопросы прокурора, адвоката и судьи.
алена