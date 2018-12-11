В России прокомментировали украинский опрос о разрыве дружбы с РФ

На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире. Зрителям задали вопрос, для какого из двух государств будет выгодным прекращение действия договора о дружбе между Россией и Украиной.





«Естественно, учитывая систему взаимообмена с Украиной, безусловно, можно сказать, что от разрыва документа пострадают украинцы», — сказал Милонов.



По его словам, решение Киева ударит по обычным людям.



Ранее сообщалось, что в голосовании приняли участие 10 188 человек.



Также бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил закон о прекращении договора о дружбе с Россией.



Украинский канал NewsOne поинтересовался у зрителей, какому из двух государств будет выгодным прекращение действия Договора о дружбе между Россией и Украиной. Указ о его денонсации подписал президент страны Петр Порошенко.



В ходе трансляции в студию NewsOne позвонили более десяти тысяч человек. Подавляющее большинство опрошенных (93 процента) выразили уверенность, что разрыв договора пойдет исключительно на пользу России. Из ответивших лишь семь процентов посчитали, что такое действие будет выгодно для их страны.



Напомним, что 17 сентября Петр Порошенко своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 6 сентября 2018 года о разрыве действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между официальным Киевом и Москвой, подписанного 31 мая 1997 года. Действие документа прекратится с первого апреля 2019 года.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разрыв договора о дружбе нарушением интересов украинского народа, с которым россиян связывают узы братских, родственных отношений, несмотря ни на что. Спикер Кремля выразил сожаление в связи с тем, что власть в Киеве приняла столь опрометчивое решение, - пишет Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал проведённый на Украине опрос, согласно которому 93% респондентов считают, что от разрыва договора о дружбе выиграет российская сторона, - передает RT «Естественно, учитывая систему взаимообмена с Украиной, безусловно, можно сказать, что от разрыва документа пострадают украинцы», — сказал Милонов.По его словам, решение Киева ударит по обычным людям.Ранее сообщалось, что в голосовании приняли участие 10 188 человек.Также бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил закон о прекращении договора о дружбе с Россией.Украинский канал NewsOne поинтересовался у зрителей, какому из двух государств будет выгодным прекращение действия Договора о дружбе между Россией и Украиной. Указ о его денонсации подписал президент страны Петр Порошенко.В ходе трансляции в студию NewsOne позвонили более десяти тысяч человек. Подавляющее большинство опрошенных (93 процента) выразили уверенность, что разрыв договора пойдет исключительно на пользу России. Из ответивших лишь семь процентов посчитали, что такое действие будет выгодно для их страны.Напомним, что 17 сентября Петр Порошенко своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 6 сентября 2018 года о разрыве действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между официальным Киевом и Москвой, подписанного 31 мая 1997 года. Действие документа прекратится с первого апреля 2019 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разрыв договора о дружбе нарушением интересов украинского народа, с которым россиян связывают узы братских, родственных отношений, несмотря ни на что. Спикер Кремля выразил сожаление в связи с тем, что власть в Киеве приняла столь опрометчивое решение, - пишет МК