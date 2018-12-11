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56 минут назад

В Госдуме приняли закон о повышении МРОТ

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#МРОТ
В Госдуме приняли закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении.

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2019 году на 117 рублей — до 11 280 рублей, - сообщает ТАСС.

Законопроект входит в пакет документов, сопровождающих проект федерального бюджета на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов. За его принятие депутаты проголосовали единогласно.

На таком же уровне — 11 280 рублей — в 2019 году будет установлен прожиточный минимум. С мая 2018-го эти показатели равны: МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. При этом в дальнейшем он не может опускаться: в случае снижения прожиточного минимума МРОТ останется прежним.

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, повышение коснется 3,7 миллиона человек, - передает Lenta.ru.
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#МРОТ

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