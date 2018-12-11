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В Липецкой области ночью и днем до +2

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#оттепель
В Липецкой области ночью и днем до +2

12-13 декабря территория Липецкой области будет находиться под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, ожидаются небольшие мокрый снег, морось и дождь. 

14 декабря атмосферное давление будет расти — слабый снег пройдет лишь местами, температура начнет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 3 градуса мороза, что на 4-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря в Липецкой области облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно, небольшие мокрый снег, дождь и морось. Температура ночью и днем составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

День 12 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 26 градусов мороза.

1 404
#оттепель

Комментарии (1)

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Петя

сегодня, 15:35
Пролетел лысый с катком.
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