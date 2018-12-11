сегодня, 14:41
Роскомнадзор оштрафовал Google и обещал проверить Twitter и Facebook
Роскомнадзор обязал компанию Google выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Как заявил руководитель ведомства Александр Жаров, причиной стало нарушение российских законов.
"Оштрафовали Google на 500 тыс. рублей", - сказал Жаров, добавив, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ.
"Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google", - сказал он.
Жаров напомнил, что компания в установленные сроки не подключилась к ФГИС с перечнем заблокированных в России сайтов.
В ноябре ведомство составило протокол об административном нарушении, - передает ТАСС.
Как ранее отметили в Роскомнадзоре, по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что Google может быть оштрафован на 500-700 тысяч рублей за отказ подключиться к ФГИС.
По словам Жарова, до конца 2018 года Роскомнадзор также проведет проверку деятельности Twitter и Facebook, чтобы выяснить, соблюдают ли компании российские законы о защите и локализации персональных данных.
Глава надзорного ведомства напомнил, что с 1 октября вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google к реестру не подключился, подчеркнул он.