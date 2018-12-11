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Роскомнадзор оштрафовал Google и обещал проверить Twitter и Facebook

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#Роскомнадзор #соцсети
Роскомнадзор оштрафовал Google и обещал проверить Twitter и Facebook

Роскомнадзор обязал компанию Google выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Как заявил руководитель ведомства Александр Жаров, причиной стало нарушение российских законов.

Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тысяч рублей за неисполнение российского законодательства - неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Об этом сообщил во вторник журналистам глава ведомства Александр Жаров

"Оштрафовали Google на 500 тыс. рублей", - сказал Жаров, добавив, что ведомство продолжит наблюдать за компанией на предмет исполнения законодательства РФ.

"Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google", - сказал он.

Жаров напомнил, что компания в установленные сроки не подключилась к ФГИС с перечнем заблокированных в России сайтов.

В ноябре ведомство составило протокол об административном нарушении, - передает ТАСС.

Как ранее отметили в Роскомнадзоре, по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Google может быть оштрафован на 500-700 тысяч рублей за отказ подключиться к ФГИС.

По словам Жарова, до конца 2018 года Роскомнадзор также проведет проверку деятельности Twitter и Facebook, чтобы выяснить, соблюдают ли компании российские законы о защите и локализации персональных данных.

Глава надзорного ведомства напомнил, что с 1 октября вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google к реестру не подключился, подчеркнул он.
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#Роскомнадзор #соцсети

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