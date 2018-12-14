История из «Служебного романа» повторилась в Липецке

В ситуацию героя фильма «Служебный роман» Бубликова попала липецкая организация. Как вы помните, в кино сотрудника учреждения статистики «похоронили» вместо полного однофамильца. Схожая история произошла со строительной фирмой СУ-48. В Липецке оказалось две организации сферы строительства с одинаковым названием: одна находится в стадии банкротства, а вторая — здравствует и строит.

- И наша организация и то СУ-48 были зарегистрированы примерно в одно и тоже время, - рассказал GOROD48 директор СУ-48 Станислав Архипов. - Тогда в сфере строительства не было кризиса, предприятия росли и набирали производственные мощности. И мы строили честно и исправно, и наши тезки не имели проблем со своими объектами — возведением многоэтажек. У липчан сложилось мнение, что обе строительные фирмы — одна организация. Мы этому не противились и добросовестно создавали общее доброе имя.

Только этой осенью картина изменилась. Арбитражный суд Липецкой области признал строительную фирму СУ-48 (ИНН 4825097760, профиль — многоэтажное строительство) финансово несостоятельной. И уже недобрая слава перекинулась на СУ-48(ИНН 4826103960), занимающуюся возведением коттеджей в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях. В офис компании начали звонить с соболезнованиями насчет банкротства. В СУ-48 уже смеются, что пора записать на автоответчик сообщение с опровержением данных о финансовой несостоятельности.

А дела у СУ-48, и правда, идут в гору. Компания присутствует на рынке уже 12 лет и за это время успешно построила свыше 620 частных домов и разработала более 400 проектов. В СУ-48 трудится в штате, что сейчас редкость, грамотный опытный архитектор, квалифицированные руководители и сотрудники строительства. И компания наращивает и наращивает свои мощности, набирает новых работников.

- Например, прямо сейчас у нас в работе 45 объектов. Мы как строили, так и продолжаем строить. Хотя, что скрывать, из-за банкротства нашего тезки проблемы возникли и у нас: люди побаиваются приходить к нам на работу, заказывать строительство домов. Но у нас финансовых проблем нет! - акцентирует внимание директор СУ-48 Станислав Архипов. - Мы никогда не работали, и не будем работать с долевым строительством, соответственно, и рисков сотрудничать с нами нет. Все наши сделки абсолютно прозрачны, условия честны. Мелким шрифтом ничего не пишем. Без всяких комиссий принимает к оплате субсидии и материнский капитал из расчета «рубль в рубль». Готовы идти на встречу и помогать проблемным заёмщикам с ипотекой в банках.

Живой пример — постоянная акция СУ-48. Компания предлагает сдать свою квартиру в Trade-In*. Тут все просто, и, наверное, намного удобнее, чем с аналогом при покупке автомобиля. Допустим, у вас есть квартира, но вы хотите жить в доме. Тогда надо выполнить всего пару пунктов: выбрать понравившийся проект, оформить договор и переехать из квартиры сразу в готовый дом. Этот момент — возможность использования квартиры до момента завершения строительства и отделки коттеджа — всегда четко оговаривается в контракте. Ждать годами переезда не придется. Обычно от момента обращения в СУ-48 до новоселья проходит всего полгода. Сдача квартиры в Trade-In* удобный вариант для тех, у кого есть дети: ребенка сразу же можно выписать со старого адреса и прописать в вашем новом доме. До конца 2018 года в СУ-48 проводится еще одна акция. В доказательство того, что фирма строит на совесть, компания дает всем клиентам, оформившим до 31 декабря 2018 года договор, гарантию на работы на срок в 10 лет, что в 10 раз больше, чем регламентированный законодательством срок.

Выбрать дом своей мечты можно на сайте СУ-48 . Там множество проектов коттеджей — от аскетичных коттеджей с двумя спальнями до частной резиденции в 340 квадратных метров. От вариантов глаза разбегаются. Простой и эффективный конструктор поможет подобрать дом по финансам и узнать конечную стоимость проекта с учетом всех нюансов — от материала стен до строительства гаража. Но, если вам ничего не понравилось или вы давно держите в голове видение дома своей мечты, то все ваши пожелания исполнит архитектор. Вместе вы сделаете уникальный дом для вашей семьи. Заметим, что услуги по созданию проекта СУ-48 предоставляет бесплатно. Также, бесплатно в СУ-48 готовы помочь с выбором и приобретением участка для строительства, его проверки на юридическую чистоту, наличие коммуникаций.

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