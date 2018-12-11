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41 минуту назад

В Кремле сочли неуместными слова Помпео об отправке в Венесуэлу российских Ту-160

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#Политика
В Кремле сочли неуместными слова Помпео об отправке в Венесуэлу российских Ту-160

Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

В Кремле считают заявления госсекретаря США Майкла Помпео о стратегических ракетоносцах РФ Ту-160, отправившихся в Венесуэлу, недипломатичными и неуместными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, это весьма недипломатично", - сказал он, комментируя заявления Помпео. "Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением", - добавил Песков. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп и сам может дать оценку подобным высказываниям. "Может быть, такая оценка со временем последует и в отношении недипломатичных таких реплик и господина Помпео", - не исключил представитель Кремля.

Ранее Трамп назвал Рекса Тиллерсона (предшественника Помпео) "тупым, как камень" и "адски ленивым", - передает ТАСС.

Что касается озвученных Помпео обвинений в "разбазаривании государственных средств", которым якобы обернулась отправка российских самолетов в Венесуэлу, Песков подчеркнул, что Москва с такой оценкой не согласна. "Тем более, наверное, делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно", - заметил он. По словам представителя Кремля, РФ продолжает поиск конструктивных отношений с заокеанскими партнерами и рассчитывает на взаимность со стороны Вашингтона.

В понедельник пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла. В Минобороны добавили, что полет самолетов проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Это уже не первый подобный перелет российских Ту-160. Ранее эти стратегические ракетоносцы побывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013 года. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что прибывшие в страну самолеты ВКС РФ будут участвовать в совместных оперативных полетах.

Позже Помпео написал в своем Twitter, что считает отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 разбазариванием правительствами РФ и Венесуэлы государственных средств. "Российское правительство направило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу, - написал он. - Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их граждане страдают".
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#Политика

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