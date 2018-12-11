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Стала известна дата проведения городского праздника выпускников «Липецкие зори»

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#Липецкие зори
Стала известна дата проведения городского праздника выпускников «Липецкие зори»

Праздник пройдет 25 июня.

Время, место и сценарий праздника – представители родительских комитетов городских школ обсудили проведение «Липецких зорь» с председателем департамента образования Александром Мочаловым.

Как сообщили в профильном департаменте администрации Липецка, в этом году в формате мероприятия произойдут изменения. Провести «Липецкие зори» планируют 25 июня (месяцем раньше, 25 мая, состоится Последний звонок). Вручать аттестаты выпускникам предлагают в школах до начала торжеств, а не после, как в предыдущие годы. Изменено и время проведения праздника: на полтора часа позже, в 19:30, стартует пре-пати. Активное участие в программе примут сами выпускники – финалисты кастинга ведущих и победители творческого конкурса «Созвездие».

- В этом году впервые проводятся городские конкурсы эссе «Моя история» и видеороликов «Выпуск - мой!» - лучшие работы будут транслировать на городском празднике, - отметил Александр Мочалов.

Основное действие стартует в 20.30. Традиционно выпускников поздравят руководители города и области, особо они отметят медалистов и отличившихся ребят.

Ежегодно праздник вчерашних одиннадцатиклассников завершался на площади Героев, где выпускники возлагали цветы к Вечному огню. В 2018-м было решено изменить траекторию движения школьников – дефиле прошло от площади Ленина-Соборная до памятника основателям города. Почтить память павших солдат ребята, их родители и представители педагогической общественности могли в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» накануне праздника. Ожидается, что финал «Липецких зорь-2019» организуют по такому же сценарию.

- Особое внимание при проведении «Липецких зорь» и праздничных вечеров в школах в департаменте уделяют вопросам обеспечения безопасности. Для этих целей будет введён пропускной режим – утром 25 июня выпускникам раздадут контрольные браслеты, по ним они пройдут на мероприятие. Также за ограждение смогут попасть представители школьной администрации, классные руководители вчерашних одиннадцатиклассников  и аккредитованные представители СМИ, - подытожил Александр Мочалов.



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#Липецкие зори

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