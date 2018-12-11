Общество

сегодня, 09:53

Предприниматель заплатит два штрафа за одну бутылку

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#Штраф #алкоголь
Предприниматель заплатит два штрафа за одну бутылку

Предпринимателю придется раскошелиться на сумму от 300 тысяч рублей.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецкой области составили материал об административном правонарушении в отношении владельцев кафе на улице Детской. Поводом стала ... одна-единственная бутылка водки, проданная посетителю.

Бдительные сотрудники заметили, что продавец отпустил поллитровку клиенту без вскрытия упаковки на бутылке, что по закону недопустимо для предприятий, оказывающих услуги питания. Вторым нарушением стало то, что акцизная марка на бутылке содержала признаки подделки: марок такого образца вообще нет в РФ.

В итоге, как сообщили в ведомстве, владельцам кафе за одну-единственную бутылку грозят штрафы от 300 тысяч рублей.

Фото ok.ru


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#Штраф #алкоголь

Комментарии (3)

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Алкан с тракторного

сегодня, 10:30
Тракторный не тронь! А то опять фунфыри пить придётся.
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САШОК КАНАНЫХИН

сегодня, 10:14
это нормально а бензин должен стоить 90 я за единую россию ура господа ура
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Самогонщик

сегодня, 10:03
Когда же вы прикроете адрес: ул. Молодежная, д. 22, кВ. 13 на ЛТЗ, ул. Ураснозаводская, д. 4, где закусочная. Палённая там льётся рекой!!!!
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