Предприниматель заплатит два штрафа за одну бутылку

Предпринимателю придется раскошелиться на сумму от 300 тысяч рублей.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецкой области составили материал об административном правонарушении в отношении владельцев кафе на улице Детской. Поводом стала ... одна-единственная бутылка водки, проданная посетителю.

Бдительные сотрудники заметили, что продавец отпустил поллитровку клиенту без вскрытия упаковки на бутылке, что по закону недопустимо для предприятий, оказывающих услуги питания. Вторым нарушением стало то, что акцизная марка на бутылке содержала признаки подделки: марок такого образца вообще нет в РФ.

В итоге, как сообщили в ведомстве, владельцам кафе за одну-единственную бутылку грозят штрафы от 300 тысяч рублей.



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