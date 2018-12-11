Происшествия

сегодня, 08:05

Огонь уничтожил сельское подворье

937
#пожар
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Огонь уничтожил сельское подворье

Пожар обошелся без пострадавших.

Сегодня в 01:06 на улице Светлой в селе Новое Дубовое Хлевенского района загорелся жилой дом.

Пламя тушили два отделения пожарных и добровольцы. Огонь уничтожил дом и надворных постройки по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
937
#пожар
1

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