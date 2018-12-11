Происшествия
сегодня, 08:05
Огонь уничтожил сельское подворье
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Пожар обошелся без пострадавших.
Сегодня в 01:06 на улице Светлой в селе Новое Дубовое Хлевенского района загорелся жилой дом.
Пламя тушили два отделения пожарных и добровольцы. Огонь уничтожил дом и надворных постройки по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Пламя тушили два отделения пожарных и добровольцы. Огонь уничтожил дом и надворных постройки по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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