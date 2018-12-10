Общество

59 минут назад

Дети из многодетных семей в течение всего года будут пользоваться бесплатным проездом

10 269
#транспорт
Дети из многодетных семей в течение всего года будут пользоваться бесплатным проездом

Дети из многодетных семей, которые учатся в школе или в вузе по очной форме обучения, получат право бесплатного проезда автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в течение всего календарного года. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, такое решение о внесении изменения в действующее законодательство принято по инициативе врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Ранее школьники и студенты из многодетных семей в возрасте до 24 лет ездили в общественном транспорте бесплатно только в течение учебного года - с сентября по июнь.

В Липецкой области живут свыше 13 тыс. многодетных семей. В них воспитываются 42723 ребенка, из них 29907 детей является школьниками и студентами очной формы обучения. Из областного бюджета на обеспечение бесплатного проезда детей из многодетных семей в 2019 году будет выделено 57,5 млн. рублей.

10 269
#транспорт

Комментарии (10)

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много детные мамы и папы

1 минуту назад
Берут детей чтобы была выгода им чужие дети ненужны им деньги Какие они хорошии машина, какеджи дома'все за выгода Я останусь при своем мнении был в шкуры Я
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много детные мамы и папы

2 минуты назад
Берут детей чтобы была выгода им чужие дети ненужны им деньги Какие они хорошии машина, какеджи дома'все за выгода Я останусь при своем мнении был в шкуры
ответить

много детные мамы и папы

2 минуты назад
Берут детей чтобы была выгода им чужие дети ненужны им деньги Какие они хорошии машина, какеджи дома'все за выгода Я останусь при своем мнении был в шкури
ответить

Дурь полная

8 минут назад
а будете борзеть и богатеть за счёт детей, придут жёлтые жилеты и раздавят вас упырей
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Дурь полная

10 минут назад
Типа, если ребёнок не из многодетной семьи, то он зарабатывает? Почему мой ребёнок 8 лет должен платить, как и взрослый? Хотя даже некоторые взрослые платят по 8р.50 коп. Сделайте всем детям 50% скидку на проезд
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Ленок48

19 минут назад
Очень интересно чем отличаются дети из обычных семей и многодетных
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ВЛАСТЬ ПУТИНА

31 минуту назад
НАДО ТЕРПЕТЬ ПОКА НАРОД ТЕРПИТ ВЛАСТЬ НАДО КАК ВО ФРАНЦИИ НАДО ТОГДА И ИНВАЛИДОМ ПРОЕЗД БЕЗПЛАТЫЙ
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ВЛАСТЬ ПУТИНА

34 минуты назад
НАДО ТЕРПЕТЬ ПОКА НАРОД ТЕРПИТ ВЛАСТЬ
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В многодетных семьях

35 минут назад
Ничего хорошего не происходит
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Лиза

45 минут назад
Зашибись, а наши дети ездят за полный проезд. Мы то что миллионеры что ли?
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