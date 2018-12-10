59 минут назад
Дети из многодетных семей в течение всего года будут пользоваться бесплатным проездом
Дети из многодетных семей, которые учатся в школе или в вузе по очной форме обучения, получат право бесплатного проезда автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в течение всего календарного года.
В Липецкой области живут свыше 13 тыс. многодетных семей. В них воспитываются 42723 ребенка, из них 29907 детей является школьниками и студентами очной формы обучения. Из областного бюджета на обеспечение бесплатного проезда детей из многодетных семей в 2019 году будет выделено 57,5 млн. рублей.
много детные мамы и папы
много детные мамы и папы
много детные мамы и папы
Дурь полная
Дурь полная
Ленок48
ВЛАСТЬ ПУТИНА
ВЛАСТЬ ПУТИНА
В многодетных семьях
Лиза