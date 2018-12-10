4 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Липецка в минувшие выходные

На борьбу с последствиями снегопада, который продолжался в Липецке все минувшие выходные, выходило до 75 единиц спецтехники.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, работы ведутся в круглосуточном режиме. Так 8 – 9 декабря с улиц областного центра вывезено около 4 тысяч кубометров снега. В указанный период израсходовано порядка тысячи тонн пескосоляной смеси и 95 тонн соли. Особое внимание уделяется спускам, местам остановки пассажирского транспорта и площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям.

В настоящий момент снег вывозят с улиц Гагарина, Студеновская, Советская, Плеханова, проспектов Победы, Мира, площадей Героев, Революции, Театральная. Наряду с центральными магистралями техника работает и на улицах отдаленных районов города.

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства в выходные в уборке придомовых территорий было задействовано порядка 400 дворников и 20 единиц техники. Оставить заявку на проведение работ липчане могут, обратившись в управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения по единому номеру телефона 522-639. Как отметили в структурном подразделении, на сегодняшний день поступило 17 звонков. В настоящий момент все обращения переданы в управляющие компании. По большей части приняты меры.

С наступлением зимнего сезона вопрос своевременной расчистки от магистралей и дворовых проездов от снега становится одним из основных на оперативных совещаниях руководителей Липецка, департамента ЖКХ и обслуживающих организаций города. По словам специалистов, нередко проведению работ мешает личный транспорт, припаркованный вдоль тротуаров и проезжих частей. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и днем, по возможности, освобождать эти участки от автомобилей.



