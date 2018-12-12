Новый год в баварском стиле: ресторан МюнХель приглашает на корпоративы!

ВОТ И НАСТУПИЛО то время, когда на вопрос «А ты готов к встрече нового года?» - пора знать ответ.

Если вы еще раздумываете - ресторан «МюнХель» приглашает на новогодние корпоративы всех, кто мечтает о тематической вечеринке в баварском стиле.







Не секрет, что привычки потребителей в последнее время меняются: растет уровень их знаний о блюдах других стран, растет заинтересованность в гастрономических изысках. Праздники ассоциируются не только с богатым столом — важнее, чтобы блюда помогли создать настроение и атмосферу.

Ресторан «МюнХель» воспроизведет для вас зимние каникулы в стиле «Октоберфеста». Отметить можно как небольшой компанией в тесном кругу, так и всем дружным коллективом. В вашем распоряжении - банкетный зал вместимостью до 100 чел, основной зал — вместимостью до 65 чел, караоке-беседку вместимостью до 35 чел. Так же в комплекс заведения входят 25 уютных отапливаемых беседок, которые идеально подходят для празднования знаменательных дат и уединенных встреч.





Меню в ресторане соответствует вечеринке в баварском стиле — множество мясных блюд как в холодном, так и в горячем виде. Представлена немецкая, кавказская, русская кухня, узбекские лепешки из тандыра. Блюда приготовленные в настоящей дровяной печи, а так же авторские блюда с оригинальной подачей. Среди холодных закусок — мясные чипсы, ассорти из мясных деликатесов и сырное, свежие овощи, слабосоленый лосось с укропным маслом, конечно, селедочка с бородинским хлебом.







А сможете ли вы отказаться от необычного блюда «Вителло Тоннато» - тонких слайсов из говядины, которые томились 4 часа под соусом из тунца и анчоусов или же от тартара из говядины с изысканно-острым соусом васаби? В салатном разделе есть традиционные «Цезарь» с курицей или креветками и греческий салат. Изюминкой этого раздела является фирменный салат «МюнХель» из колбасок, картофеля, соленых огурчиков.







В разделе горячих блюд также много сытных мясных блюд, которые окунут вас в атмосферу Баварии: шкворчащая сковорода, буженина с капустой из печи, свиная корейка на кости Швайнебратен, томленая в печи рулька. Отдельно в меню выделены колбаски — куриная, свиная с сыром Кэзекрайнер, венская, метровая с разными соусами, Дебрецинер. Разнообразить кулинарный интерес помогут стейк лосося на гриле, шницель из курицы с картофелем, стейк мясника с картофелем, грибами и луком.







Есть большой выбор шашлыка из различных частей свинины, телятины, баранины, курицы. Гарниры дополняют мясное разнообразие, представляя баварскую кухню: картофель в разных вариациях (пюре, фри, дольки в специях), капуста из печи, овощи на гриле. Для тех, кто желает менее калорийные варианты, повара приготовят рыбные блюда: треску по-неаполитански, крем-суп из семги, креветки или раки, фрито-мисто из кальмаров, камбалу-гриль, а также луковые кольца, шампиньоны, томаты, баклажаны или болгарский перец на углях.

Ресторан «МюнХель» приглашает отметить предновогодний корпоратив в кругу друзей или с коллегами! Новогодние корпоративы на специальных условиях для организаций от 5 до 100 человек. Программа, которая предоставляется от заведения:

-Поздравление от Деда Мороза со Снегурочкой;

- живой вокал;

- ведущий – DJ;

- живой звук;

- зажигательные танцы и интерактивы;

-для самых активных подарки от ресторана «МюнХель».

А для тех, кто хочет запечатлеть веселые моменты праздника, можно воспользоваться специальной фотобудкой.

Так же вы сможете выбрать праздничную программу самостоятельно по своему бюджету и на свой вкус.

Успейте забронировать: 39-73-73.

По будням с 12.00 до 17.00 на блюда из меню скидка 10%!!!



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