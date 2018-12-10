Аналитики выяснили цели первых кредитов россиян

Начинающие заемщики выбирают обеспеченные ссуды на машину и квартиру.

В этих сегментах доля людей, берущих кредит впервые, максимальная — более 18%, свидетельствуют данные совместного исследования бюро кредитных историй для «Известий» .

Для 18,45% граждан первым в жизни долгом перед банком становится автокредит, для 18,33% — ипотека. 16,72% начинают кредитную историю с кредитной карты. Ссуду наличными в качестве первого кредита получают 11,85%, с микрозаймов — 3,6%.



