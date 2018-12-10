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сегодня, 13:57

Россияне смогут проконтролировать утилизацию опасных отходов

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#отходы

К концу 2019 года планируется создать карту всех отходов I и II классов опасности. 

Речь в том числе идет о ртутных термометрах, батарейках, красках, моющих средствах, промышленных кислотах и щелочах. Это следует из федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами...», с которым ознакомились «Известия».

Для этого Минприроды и «Росатом» разработают специальный интернет-портал, интегрированный с сайтом госуслуг. Таким образом, все пользователи смогут отследить перемещения опасных элементов, места их захоронения и утилизации. 

При помощи этой системы контролер сможет заблокировать движение спецавтомобиля с опасными отходами, оснащенного ГЛОНАСС, если обнаружит отклонение от маршрута. 

Федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности планируется создать на базе структуры «Росатома» — ФГУП «РосРАО», рассказали «Известиям» в организации. 


146
#отходы

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