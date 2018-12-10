Общество

сегодня, 16:55

В Липецкой области дождь, мокрый снег и на 5 градусов теплее обычного

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#оттепель
В Липецкой области дождь, мокрый снег и на 5 градусов теплее обычного

В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться под влиянием фронтов Атлантического циклона, ожидаются снег, мокрый снег и дождь различной интенсивности. 

В последующие двое суток усилится влияние южного циклона, осадки продолжатся, температурный фон останется прежним. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 1 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью временами умеренные, а местами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси, днем также продолжатся небольшие мокрый снег, дождь и морось, местами возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью временами умеренные, днем небольшие мокрый снег, дождь и морось. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.

День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.


1 705
#оттепель

Комментарии (1)

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хм

сегодня, 17:03
я смотрю мужик все еще хату продает)
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