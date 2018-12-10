Малый бизнес предпочитает торговлю и авторемонт

Почти треть малых предприятий Липецкой области действуют в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта. Меньше всего предприятий малого бизнеса открывается в образовании, культуре, спорте и досуге.

1434 малых предприятия (без учета микропредприятий) работали в Липецкой области в январе-сентябре — на них были заняты 52,7 тыс. человек, в том числе для 50 тыс. эта работа была основной и единственной.

Вести малый бизнес липчане предпочитали в сфере оптовой, розничной торговли и авторемонта — здесь действовали 425 предприятий (29,6%). Торговлей и авторемонтом занимались почти 15,5 тыс. человек. Оборот за девять месяцев составил 55,3 млрд. рублей — больше половины всего оборота малых предприятий (108,7 млрд.). В строительной отрасли было зарегистрировано 225 предприятий с оборотом 15,67 млрд. рублей. Они дали рабочие места 10,9 тыс. липчан. В сфере обрабатывающих производств были организованы 198 предприятий, где трудились 6,7 тыс. человек. Оборот же оказался чуть выше, чем у строителей — 15,74 млрд. рублей.

Самыми непопулярными оказались образование и сфера культуры, спорта, организации досуга — здесь зарегистрированы по три предприятия. В образовательной сфере были заняты 116 человек, в том числе 53 по совместительству; культурой, спортом и досугом занимались 101 человек, сообщает Липецкстат.



